Lebenstedt. Im Sommer ist der See oft überfüllt und einige Anlagen verfallen. Mehr Beteiligung, neue Konzepte und Vereine könnten dort helfen.

Der Salzgittersee soll auch weiterhin nur den Salzgitteranern gehören. Das bedeutet für die Bürgerinitiative Salzgittersee (BI), dass Grundstücke am Ufer des Sees weiterhin nicht an Privatinvestoren verkauft werden sollen. Ein Ziel unter vielen, das die BI schon seit mittlerweile fünf Jahren verfolgt. Die Vorsitzende der BI, Gudrun Hanne, sagt: „Wir haben uns seinerzeit gegründet, weil der Salzgittersee als Naherholungsgebiet der Salzgitteraner konzipiert ist. Wenn Grundstücke am See in private Hände gehen, führt das zwangsweise zu mehr Privatisierung.“ Zweiter Vorsitzender Wolfgang Rosenthal fügt an: „Diese Privatisierung würde zu vielen Konflikten in Sachen Lärmemissionen und Nutzung von privaten und öffentlichen Flächen führen. Das beginnt beispielsweise beim Wegerecht.“