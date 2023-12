Lobmachtersen. Mehr als 20 geschmückte und beleuchtete Gespanne sind Samstag zum Start in Lobmachtersen dabei. Diese Route nimmt der Tross.

Sie wollen ein wenig Licht und Freude in die Dörfer bringen: Daher laden Landwirte aus Salzgitter und Umgebung am Samstag, 16. Dezember, zur dritten Lichterfahrt ein. Los geht es nach Angaben der Organisatoren gegen 17 Uhr am Feuerwehr-Gerätehaus in Lobmachtersen.

Die Lichterfahrt startet am Gerätehaus in Lobmachtersen

Mehr als 20 weihnachtlich geschmückte Gespanne werden am Samstag auf eine Rundfahrt gehen. Sie sind bunt beleuchtet. „Und es werden viele verschiedene Trecker dabei sein. Alte und neue, kleinere und größere“, sagt Finn Jopp. Er hatte während der Corona-Zeit die Idee, eine solche Fahrt auch in Salzgitter zu organisieren. „In der Zeit gab es keine Weihnachtsmärkte, niemand durfte sich treffen. Da fand ich das eine tolle Idee“, erklärt der 18-Jährige aus Lobmachtersen.

Weil die Aktion so gut ankam, gehe es nun auch weiter. Um den Tross abzusichern, würde in diesem Jahr vorn und hinten je ein Feuerwehrfahrzeug fahren, berichtet der Auszubildende. Klar, dass er Landwirt werden möchte. Und genau für die solle diese Aktion auch ein wenig werben. „Wir wollen auf uns aufmerksam machen und den Menschen eine Freude bereiten“, sagt der 18-Jährige, der im zweiten Lehrjahr ist. Die Bewegung „Land schafft Verbindung“ steht vielerorts hinter den „Lichterfahrten“. Auch in Salzgitter und Umgebung haben sich die Landwirte so vernetzt.

Schaulustige können den Tross am Samstag in fünf Dörfern Salzgitters sehen

Nach dem Start der Lichterfahrt in Lobmachtersen wird der Tross folgende Route fahren: Calbecht (Ankunft gegen 17.30 Uhr), Beinum (18 Uhr), Ohlendorf (18.30 Uhr), Flachstöckheim (19 Uhr) und von dort aus zurück nach Lobmachtersen. Dort gibt es dann für alle Fahrer noch Heißgetränke und die Gelegenheit zum Austausch. Aber auch Schaulustige sind eingeladen, sich die beleuchteten und geschmückten Gespanne in Ruhe anzusehen, verspricht Finn Jopp.