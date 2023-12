Gebhardshagen. Frauen, Männer und auch Kinder bauten an der Kirche mit – auch Pastor Wosnitza zu Hacke und Schaufel. Auf den Turm wurde gewartet.

Die Kirche Sankt Gabriel in Gebhardshagen ist nun 70 Jahre alt. Ein Grund zum Feiern in der katholischen Kirchengemeinde am vergangenen Sonntag mit Festgottesdienst und Empfang im angrenzenden Jugendheim. Die Kirche gehört als Filialkirche zur Pfarrei St. Marien mit Sitz in Salzgitter-Bad und kann auf eine wechselvolle Geschichte zurückblicken.