Salzgitter-Bad. Zum zweiten Mal beteiligte die Stadt die Öffentlichkeit an den Planungen für eine Erneuerung der Straße Gitter.

Die Stadt Salzgitter geht ungewöhnliche Wege. Am Dienstagabend fand in der Mensa des Gymnasiums Salzgitter-Bad die zweite Bürgerbeteiligung im Zuge der Planungen für die Erneuerung der Straße Gittertor statt. Dass die Bürger gleich zweimal gefragt werden, ist bereits außergewöhnlich, zumal die erste Beteiligungsrunde in Form eines echten Kreativworkshops stattgefunden hatte.