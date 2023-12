Salzgitter. Das Atommülllager Würgassen ist vom Tisch. Landauf, landab gibt es Zustimmung dafür. Das hat aber Folgen für das Endlager in Salzgitter.

Das geplante Bereitstellungslager für Atommüll in Beverungen soll nicht gebaut werden. Das hat Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) bekannt gegeben. Das geplante Atomlager im Dreiländereck von Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Hessen hatte jahrelang für Streit gesorgt. Das Ende des Vorhabens heißt aber im Umkehrschluss auch, dass das geplante Endlager Schacht Konrad in Salzgitter länger als gedacht in Betrieb bleiben muss. Und zwar um bis zu zehn Jahre.