Salzgitter. Bei einem 43-Jährigen fand man Waffen, Munition und verbotene Musik. Welche Rolle spielt er in bundesweiten Netzwerken Rechtsextremer?

Im Wohnzimmer hatte er eine Vitrine mit Hitlers „Mein Kampf“, an der Wand hing eine Fahne mit dem Wahlspruch der NS-Schutzstaffel „Meine Ehre heißt Treue“, daneben stand eine Schaufensterpuppe in SS-Uniform. In Griffweite seines Bettes lagen eine scharfe Pistole sowie 56 Schuss Munition. Nicht die einzige Waffe.