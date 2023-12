Lebenstedt. Pflegedienstleiter Sebastian Köhler sieht KI im ambulanten Bereich allenfalls als administrativen Helfer - und nennt die Gründe.

Sebastian Köhler sitzt am Rechner. Touren planen, Bedarfe abgleichen und in das jeweilige Zeitkontingent einbinden. Köhler leitet den gleichnamigen Pflegedienst in Salzgitter. Etwa 730 Menschen versorgt dieser ambulant. Und das übernehmen 56 Kräfte. Das will koordiniert sein. Da könnte Künstliche Intelligenz (KI) doch helfen, oder? Köhler ist zwiegespalten. Immerhin gehe es um Menschen. An dieser Stelle könne die KI durchaus an ihre Grenzen stoßen, meint er in einem Gespräch mit der Salzgitter Zeitung über die berufliche und gesellschaftliche Zukunft in Salzgitter. Im direkten Kontakt mit denen, um die sich der Pflegedienst kümmert, hat KI aus seiner Sicht nichts zu suchen.