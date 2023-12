Salder. Die Kräfte sind am Donnerstagvormittag ausgerückt. In Heerte gab es einen Einbruch. Der Polizei-Überblick.

In Salzgitter hat es am Donnerstagvormittag einen kleinen Feuerwehreinsatz in Salder gegeben. Nach Angaben der Feuerwehr brannte es auf einem Küchenherd. Nachdem das Feuer gelöscht war und die Räume wieder belüftet wurden, übergaben die Einsatzkräfte das Haus an die Bewohner. Die Feuerwehr traf auf drei Personen, die zur Vorsicht ins Krankenhaus kamen. Der Einsatz dauerte etwa eine Dreiviertelstunde.

Einbruch in Heerter Bürogebäude

Bislang Unbekannte sind am Donnerstag gegen 1 Uhr in ein Bürogebäude in der Heerter Straße eingebrochen. Nach Angaben der Polizei hatten Täter die Eingangstür eines Bürogebäudes aufgehebelt und sich somit den Zutritt in das Gewerbeunternehmen verschafft. In den Räumen wurden zahlreichen Behältnisse durchsucht. Ob es auch zu einem Diebstahl kam, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gesagt werden. Die Polizei Salzgitter ermittelt die Schadenshöhe und bittet Zeugen, sich unter (05341) 18970 zu melden.

red