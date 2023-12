Salzgitter. Eine Ausstellungs- und Verkaufsveranstaltung mit biederem Namen begeisterte 1970. Es war die dritte Wirtschaftsschau in Salzgitter.

Ob eine Messe mit diesem Namen heute auch noch so einen Erfolg hätte? „Blumen, Heim und Mode“ fand 1970 in Lebenstedt statt, und die Messe erfüllte, was sie versprach. Eine Verkaufs- und Ausstellungsveranstaltung, die sich in erster Linie mit dem trauten Heim beschäftigte, mit dem Grün, der Einrichtung und der Bekleidung. Ein Konzept, das sich in natürlich modernerer Form in heutigen Hochglanzmagazinen, die mit „Land-“ beginnen wiederfindet, was nicht mehr ganz so bieder klingt. Aber auch damals schon war der Themenmix ein Hit. Schirmherr war übrigens passend: Oberbürgermeister Blume.