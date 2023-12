Salzgitter. 1973 brennt ein Gasometer mit 250.000 Kubikmeter Fassungsvermögen. Was passieren hätte können, schildert der damalige Feuerwehrchef.

Am Anfang war ein Rangierer. Der hatte diesen undenkbaren Fall, das Unmögliche nachts gegen 2 Uhr gesehen. Das Gasometer, Fassungsvermögen 250.000 Kubikmeter, 110 Meter hoch, 60 Meter Innendurchmesser, ein Trumm von einem Behälter auf dem Hüttengelände, leuchtete teilweise rot. Es brannte also in dem Zylinder mit dem Koksgas, glaubte der Mann. Er rief die Werksfeuerwehr, die das nicht glauben konnte. Eine Luftspiegelung vielleicht, fragte sie. Naja, es rieche auch nach verbrannter Farbe, soll der Mann gesagt haben.