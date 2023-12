Salzgitter-Salder. Das Museum Schloss Salder nimmt sich mit einer Wanderausstellung der autochthonen Volksgruppen der Sorben, Dänen, Sinti und Friesen an.

Das städtische Museum Schloss Salder ist immer einen Besuch wert. Geschichte und Kunst präsentieren sich dort immer auf ansprechende Art. Nicht etwa hinter dem Glas einer langweiligen Vitrine, sondern stets ansprechend und multifunktional verpackt. Kenner des besonderen Ortes kennen und schätzen das. Beständige Besucher im Schloss Salder entdecken auch Ausstellungsthemen und Fragen, die nicht jeder sofort einem Museum zuordnen würde. Erinnert sei hier noch einmal an durchaus zwei bemerkenswerte Sonderausstellungen in der jüngeren Vergangenheit: „Ein Stück Himmelreich ?! – Schlesische Küche in Salzgitter“ oder „Drauf geschissen 2.0“ , eine durchaus bemerkenswerte Zeitreise durch die Geschichte der Toiletten.