Lebenstedt. Die jüngste Ratssitzung sorgte für lebhafte Debatten. Die Politiker lieferten sich Wortgefechte mit der AfD etwa über Problemquartiere.

Knapp vier Stunden dauerte die Ratssitzung am Mittwoch, doch erst am Ende, bei den Anträgen der Fraktionen, kam es zu teilweise emotionalen Debatten. Die Politiker rieben sich vor allem an Redebeiträgen der AfD-Fraktion. Zuvor hatte sich Oberbürgermeister Frank Klingebiel stark gemacht für ein Thema, das der Stadt eine Zeit des Wandels beschert. Es ging um die Gründung eines Vereins, der Salzgitters Wasserstoff-Campus auf ein regionales Fundament stellen soll. Hier kam es prompt zum ersten Zusammenstoß mit der AfD.