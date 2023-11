Lebenstedt. Zwei Geschäftspartner betreiben die Lounge in Zukunft dort, wo einst das Kultcafé Lyon stand. Das steckt hinter ihrem Konzept.

Schon Ende der Woche eröffnet am ehemaligen Kreisel in Lebenstedt eine neue Sportbar und Lounge: die „Seven‘s Lounge“. Die Cousins Cagdas und Deniz Asrak sind die Köpfe hinter dem Vorhaben. Vor knapp einem halben Jahr bekamen sie mit, dass das Gebäude, in dem einmal das Kultcafé Lyon und danach eine Moschee betrieben wurde, nun wieder zur Miete frei stand. Beide erinnern sich noch gut an ihre Zeit im Lyon vor zehn Jahren. Deniz Asrak blickt zurück: „Wir haben immer dort gesessen, wo jetzt unser Tresen steht. Damals haben wir schon darüber fantasiert, einmal so einen Ladenselbst zu betreiben.“ Das Café Lyon war Anlaufpunkt nicht nur für die Freundesgruppe um Asrak, sondern für viele andere Menschen in Salzgitter.

Sportbar in Salzgitter entsteht dort, wo das ehemalige Café Lyon stand

Als Deniz Asrak im Juni auf einer Kleinanzeigenplattform sieht, dass das Café wieder frei ist, handelt er sofort: „Ich habe direkt einen Termin vereinbart und mir das Gebäude angeschaut. Optisch hat es zu dem Zeitpunkt natürlich noch nichts hergemacht. Ein Teil der Moschee war noch erkennbar. Die ehemalige Bar war verschwunden.“ Weder sein Cousin noch der Rest seiner Familie wussten da Bescheid von seiner Idee. Kurz darauf weiht er Cagdas Asrak mit ein. Zusammen unterschreiben sie den Mietvertrag und machen sich an ein Konzept. „Das Risiko mussten wir in dem Moment eingehen“, sagt Deniz Asrak. „Wir wollten nicht nachher da stehen und uns darüber ärgern, dass wir es nicht versucht haben.“

Betreiber der neuen Sportbar in Salzgitter kommen nicht aus der Gastronomie

Es ist das erste Mal, dass die beiden in der Gastronomie tätig werden. Ihr Hintergrund ist eigentlich ein anderer. Deniz Asrak ist als Meisternachwuchskraft in der Produktion von VW in Salzgitter tätig. Gemeinsam haben die Cousins einen mittleren sechsstelligen Betrag in das ehemalige Café Lyon gesteckt und nach ihren Wünschen umgebaut. Allein die Lüftungsanlage für den Raucherbereich habe da über 100.000 Euro gekostet. In Vollzeit wollen sie sich trotzdem nicht in das Projekt stürzen. „Die Lage in der Gastronomie ist uns zu unsicher. Da würde ich ungern so viel riskieren. Das hat die Corona-Pandemie ja gezeigt“, erklärt Deniz Asrak.

Sind die Köpfe hinter der neuen Lounge in Salzgitter: (von links) Cagdas, Alev, Deniz und Emel Asrak. © FMN | Rudolf Karliczek

Entstanden ist auf 240 Quadratmetern eine Sportbar mit großem Raucherbereich, einem Fotospot und eigenem gastronomischen Angebot. Deniz Asrak sagt: „Wir wollten uns etwas überlegen, was die Salzgitteraner auch hier in der Stadt hält. Etwas, das für sie spannend ist. Also haben wir ein All-in-One-Konzept entwickelt.“ Shishapfeifen da mit anzubieten, ist laut Asrak nur eine Nebensache. Denn: „In Salzgitter gibt es keine Möglichkeit mehr, entspannt mal zusammenzusitzen und beispielsweise Fußball zu schauen“, sagt Deniz Asrak. Und fügt an: „Außer eben eine Shishabar oder ein Wettbüro.“ In der „Seven‘s Lounge“ soll es dann auch selbstgemachte Pizza, verschiedene Burgerarten, Currywurst, Nudeln, Salat und viel Fingerfood geben.

Das ist das Alleinstellungsmerkmal der Seven‘s Lounge in Salzgitter

Das Alleinstellungsmerkmal: Die besondere TV-Technik, die so sonst nur in Sportwettbüros zu finden ist. Cagdas Asrak statte mit seiner Firma eben diese Wettbüros aus. Dadurch habe er Zugriff auf eine Software, die nahtloses, paralleles Streaming auf jedem Gerät ermögliche. Sogar auf der Toilette gibt es Bildschirme. „Wir wollen hier alle Sportarten zeigen. Von der Bundesliga bis zum Superbowl“, sagt Deniz. Mit Wetten jeglicher Art habe die „Seven‘s Lounge“ aber rein gar nichts zu tun. Das zu erwähnen, ist den Cousins wichtig. Preislich soll sich die Lounge übrigens etwas über dem Median in der Stadt befinden. Deniz Asrak sagt: „Wir haben ein gutes Angebot und können unseren Kunden viel bieten. Gleichzeitig erhöhen wir die Preise nicht massiv. Die Salzgitteraner sollen ja auch noch gerne herkommen.“

Seven‘s Lounge in Salzgitter: Ein neues Zuhause für Nachtschwärmer?

Obendrauf wollen Deniz und Cagdas Asrak Salzgitters Nachtschwärmern ein neues Zuhause bieten. „Wir haben die Möglichkeit, Kunden sozusagen bis ‚Open End‘ zu bewirten. Solange etwas los ist, können wir geöffnet bleiben.“ In der Woche soll die Bar bis 0 Uhr geöffnet sein. Am Wochenende kann es auch bis in die tiefe Nacht gehen. Dazu könne sich das Team gelegentlich Live-Musik oder einen DJ gut vorstellen. Bis zum Sommer wollen sie auch den Außenbereich des ehemaligen Café Lyon wiederherstellen. „Dann können wir auch mit unseren Kunden zusammen draußen die Europameisterschaft im Fußball schauen“, sagt Dennis Asrak mit einem Lachen.