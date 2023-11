Salzgitter. Die Batteriezellfabrik wächst. Wann die ersten Mitarbeiter loslegen, und ob die ersten Maschinen schon da sind, erfahren Sie hier.

Ein Kreisel trennt die Welten bei Volkswagen in Salzgitter. Wer ihn passiert, fährt von der Welt der Verbrennungsmotoren in die der Batteriezellen. Wohl kaum an einem anderen Ort des Volkswagen-Konzerns ist der Technologiewandel greifbarer, die Transformation deutlicher zu sehen als in Salzgitter.