Lebenstedt. Noch bis Freitag, 24. November, läuft die thematisch vielfältige Verkehrssicherheitswoche an den Berufsbildenden Schulen Fredenberg.

Seit bereits 25 Jahren gibt es in den Berufsbildenden Schulen am Hans-Böckler-Ring die Verkehrssicherheitswoche als Kooperationsprojekt der Verkehrswacht Salzgitter mit der Polizei und der Stadt – eine wichtige Woche für die 2100 Schülerinnen und Schüler. Noch bis zu diesem Freitag, 24. November, können sie an den Informations- und Aktionsangeboten teilnehmen.