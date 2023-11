Lichtenberg. Die Grundschule sowie die neue Kita in Lichtenberg sollen 2025 an den Start gehen. So sieht die Politik die Projekte.

Freude im nördlichen Zipfel der Stadt: Gleich zwei symbolische Spatenstiche bedeuteten am Freitagnachmittag einen großen Tag für die Stadt Salzgitter. Am Standort „Zingel“ entsteht eine zweizügige Grundschule für rund 200 Schülerinnen und Schüler und unmittelbar nebenan eine Kindertagesstätte mit vier Gruppen für insgesamt 30 Krippen- und 50 Kita-Kinder. „Das ist ein besonderes Projekt in einer Reihe besonderer Projekte im Stadtgebiet Salzgitter“, hob Oberbürgermeister Frank Klingebiel in Rahmen der feierliche Zeremonien hervor und erinnerte an andere, parallel laufende Projekte wie den Neubau von Grundschulen in Salzgitter-Bad und Lebenstedt. Die Stahlstadt sei nicht nur mit Herausforderungen, sondern auch mit Chancen gesegnet, hielt er fest.