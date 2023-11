Salzgitter-Bad. Auf eine Bäckerei in Salzgitter-Bad hat es eine Farbattacke gegeben. Wie der Chef Markus Conti auf die Schmiererei reagiert.

Was Bäckermeister Markus Conti gerade widerfahren ist, kann er auch in einem Gespräch mit uns noch immer nicht fassen. In der Nacht zum Freitag wurde seine Bäckerei auf der Burgundenstraße in Salzgitter-Bad mit einem Farbeimer mit weißer Farbe attackiert.