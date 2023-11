Salzgitter-Bad. In Salzgitter-Bad startet am 1. Dezember der Weihnachtstreff. Mit dazu gehört der Lichterzauber. Was sonst noch auf dem Programm steht.

Pünktlich zur Öffnung des ersten Türchens am Adventskalender startet am 1. Dezember der Weihnachtstreff in Salzgitter-Bad. Er läuft bis zum 23. Dezember täglich von 15 bis 20 Uhr, teilt die Wirtschafts- und Innovationsförderung Salzgitter (WIS) mit. Neben einer Erweiterung des Angebots – etwa durch ein Kinderkarussell, einen Stand mit wechselnden Kunsthandwerks-Ausstellern und zusätzliche Essensangebote – dürfen sich die Salzgitteranerinnen und Salzgitteraner auf ein umfangreiches Rahmenprogramm freuen, heißt es.

Das Organisationsteam, das aus Vertretern der Werbegemeinschaft Salzgitter-Bad und der WIS besteht, habe Wert auf ein abwechslungsreiches Kulturangebot gelegt: Es seien Auftritte von Feinblech, Sound Off Voices, Elisar, den Sölter Kindern, dem Drehorgelduo Jens und Christian, DJ Dirk und DJ Mockel geplant. Einen musikalischen Höhepunkt bilde das „American-Christmas“-Konzert von Pianorocker Andy Lee am 14. Dezember.

Am 6. Dezember kommt der Nikolaus zu Besuch, kündigt die WIS an. Die Stiefel der Kinder können bis zum 5. Dezember im Schuhhaus Pape abgegeben werden. Am 10. Dezember sind die Kinder Salzgitters dazu eingeladen, mit der Jugendfeuerwehr Salzgitter-Bad Stockbrot zu backen.

Zum Weihnachtstreff in Salzgitter-Bad gehört auch der Lichterzauber

Neben dem musikalischen Programm und den Angeboten für Kinder und Familien wird an jedem Montag Weihnachtsbingo gespielt. Außerdem lädt der Bürgerverein am 21. Dezember zu einer Präsentation nostalgischer Bilder aus Salzgitter mit musikalischer Untermalung des Drehorgelduos ein. Das Programm kann unter www.wis-salzgitter.de/weihnachtstreff abgerufen werden.

Ein weiteres Highlight ist laut Mitteilung der Lichterzauber: Der Rosengarten wird in Adventsbeleuchtung gehüllt, heißt es. Dort könnten sich die Innenstadt-Besucher mit ihren Heißgetränken einfinden, die romantische Atmosphäre genießen und Selfies für Familie und Freunde schießen. Nicht nur kleine Besucher dürften sich dabei besonders auf die Fassade des Kniestedter Gutshauses freuen: Durch Lichtprojektionen werde sich das Fachwerkhaus regelmäßig in ein Lebkuchenhaus verwandeln und weitere weihnachtliche Überraschungen bieten.

Außerdem können vom 1. bis zum 22. Dezember jeweils donnerstag- und freitagabends beleuchtete Stelzenläufer beziehungsweise Walking-Acts bestaunt werden, heißt es. Der Lichterzauber ist Teil der Projekte im Rahmen des Bundesförderprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“, das von der Stadtverwaltung und der WIS bearbeitet und umgesetzt wird.

red