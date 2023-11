Salzgitter. Wie ist die Pestlinde entstanden? Wie wurde das Salz entdeckt? Mythen und Sagen aus der Salzstadt zum Gruseln und Sich-Wundern.

Deutsche Märchen, deutsche Sagen, sie sind bekannt in aller Welt. Das ist nicht nur den Brüdern Jacob und Wilhelm Grimm zu verdanken, die viele davon (die nicht alle ihren Ursprung im deutschen Sprachraum hatten) gesammelt haben. Etwa Rotkäppchen oder Schneewittchen. Letztere ist sogar (Trick-)Filmheldin geworden („Cinderella“). Auch Ludwig Bechstein ist mit Märchen bekannt geworden. Doch irgendwoher stammen diese Erzählungen ja auch, und so gibt es auch welche, die im Salzgitterraum beheimatet sind. Und eben so wie die, die durch die Grimms gesammelt wurden, vorher nur durch mündliche Überlieferungen verbreitet wurden.