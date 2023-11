Salzgitter-Lebenstedt Am Sonntagmorgen steht eine Wohnung in Salzgitter-Lebenstedt in Flammen. Eine Katze stirbt im Feuer. Menschen werden nicht verletzt.

Die Wohnung, in der der Brand in dem Mehrfamilienhaus in Salzgitter-Lebenstedt ausbrach, ist vorerst nicht bewohnbar.

Blaulicht Brand in Mehrfamilienhaus in Salzgitter-Lebenstedt

Alarm für die Berufsfeuerwehr in Salzgitter-Lebenstedt am frühen Sonntagmorgen: Gegen 6.30 Uhr wurden die Rettungskräfte darüber informiert, dass es im Schäferkamp in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses brennen würde. Schon auf der Anfahrt zum Einsatzort bestätigte sich dies: Wie Lars Zaruba, Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr Salzgitter vor Ort berichtete, konnte die Feuerwehr Flammen sehen, die aus dem Haus emporstiegen. Bei dem Brand wurde letztlich, so die Auskunft der Feuerwehr vor Ort, keine Person verletzt.

Feuer in Mehrfamilienhaus in Salzgitter-Lebenstedt: Katze stirbt in den Flammen, eine weitere wird vermisst

In einer Wohnung im ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses im Schäferkamp war aus bislang noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Die Pesonen, die sich zu diesem Zeitpunkt in der Wohnung befanden, konnten sich nach Angaben der Feuerwehr alleine aus der in Brand stehenden Wohnung retten.

Kräfte der Feuerwehr vor dem Haus in Salzgitter-Lebenstedt, in dem es gebrannt hat. Foto: Rudolf Karliczek / FMN

Auch die Nachbarn schafften es teilweise, sich alleine aus dem Mehrfamilienhaus zu retten. Die restlichen Anwohner, die sich noch in ihren Wohnungen befanden, wurden von Rettungskräften aus den Wohnungen geholt, ins Freie gebracht und durch Notfallseelsorger betreut.

Wohnung in Mehrfamilienhaus in Salzgitter-Lebenstedt nach Brand vorerst nicht mehr bewohnbar

Das Feuer richtete in der Brandwohnung einen so großen Schaden an, dass diese zumindest vorerst nicht mehr bewohnbar ist. Wie sich im Nachgang herausstellte, befanden sich auch zwei Katzen in der Wohnung. Eine der beiden Katze überlebte den Brand nicht, die andere wird noch vermisst.

Durch das schnelle Eingreifen der Rettungskräfte konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Wohnungen verhindert werden. Die genaue Brandursache wird jetzt durch die Kriminalpolizei ermittelt. Im Einsatz waren neben der Berufsfeuerwehr Salzgitter mit beiden Wachen auch die Freiwillige Feuerwehr Salzgitter-Lebenstedt. Die Wehren waren über eine Stunde vor Ort im EInsatz.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de