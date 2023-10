Lions aus Salzgitter starten ihren Adventskalender-Verkauf

Format und Design sind neu, die Idee ist die bewährte: Der Adventskalender des Lions-Clubs Salzgitter Schloss-Salder beziehungsweise seines Fördervereins soll nicht nur Käufern eine Freude machen, sondern auch Spenden einbringen. Der Verkauf des Kalenders startet am 1. November.

Der Lions-Club Salzgitter Schloss Salder verkauft 4500 Adventskalender für den guten Zweck

Seit 20 Jahren verkaufen die Lions den Kalender in der Vorweihnachtszeit, eine beachtliche sechsstellige Summe haben sie mit den Jahren eingenommen und so jedes Jahr mehrere Vereine und Institutionen unterstützt. „In diesem Jahr haben wir den Kalender etwas anders gestaltet, und er ist gefaltet, so dass er auch bequem als Geschenk in einem A4-Umschlag verschickt werden kann“, erzählt Wolfgang Jainta, der sich seit vielen Jahren um den Kalender kümmert. „Dank des Knicks kann der Kalender auch gut aufgestellt werden“, ergänzt der aktuelle Lions-Präsident Jörg Beyersdorf.

Ansonsten gilt: Der Kalende kostet weiterhin 5 Euro, 4500 hat der Club drucken lassen. Hauptgewinn ist eine Schiffsreise im Wert von 1500 Euro, die die Lions aus den Einnahmen finanzieren. Die übrigen Preise, insgesamt sind es 300, werden von Mitgliedern, Freunden und Förderern spendiert. So gibt es außerdem zum Beispiel weitere Reisegutscheine, Einkaufsgutscheine oder auch Rundflüge zu gewinnen.

Die Lions freuen sich über Hinweise auf Projekte aus Salzgitter, die sie fördern können

Im vergangenen Jahr haben die Lions am Ende nach Abzug aller Kosten 12.000 Euro aus dem Verkauf der Kalender übrig gehabt, die dann an verschiedene Projekte oder Institutionen gespendet wurden. Wichtig ist den Lions: „Das Geld bleibt in Salzgitter und geht zum allergrößten Teil an Projekte für Kinder und Jugendliche“, versichert Jainta. Und: Die Lions freuen sich über Projekt-Ideen, die sie fördern können. Wer also ein Kinder- oder Jugendprojekt aus Salzgitter kennt, das noch finanzielle Unterstützung gebrauchen kann, meldet es bei den Lions.

Die Kalender sind in diesem Jahr zu bekommen im Reisebüro Flugbörse, Berliner Straße 14a in Lebenstedt; in der Buchhandlung im Ärztehaus, Chemniter Straße 78 in Lebenstedt; bei Reimann Tabakwaren, Vorsalzer Straße 2 in Salzgitter-Bad, bei der Berufsfeuerwehr in Lebenstedt und Salzgitter-Bad sowie bei vielen Sponsoren der Lions. „Es lohnt sich, hier und da in den Geschäften einfach nachzufragen“, versichert Beyersdorf.

Die Gewinnnummern, sie werden übrigens Ende November unter notarieller Aufsicht gezogen, gibt es dann ab 1. Dezember täglich auf der Homepage der Lions unter www.schloss-salder.de zu sehen. Wer Fragen zu seinem Gewinn hat, kann sich per Mail an kalender@schloss-salder.de oder telefonisch unter (05341) 72476 melden.

