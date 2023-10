Bauarbeiten: Deswegen sind Wege am Salzgittersee gesperrt

Einige Wander- und Fahrradwege am Salzgittersee sind ab Mittwoch, 25. Oktober, teilweise gesperrt. Das berichtet die Stadt Salzgitter in einer Pressemitteilung. Demnach sind die Wege vom Innenring des Sees betroffen, genauer der Abschnitt am Ostufer vom Piratenspielplatz Richtung Norden, zwei weitere am Westufer, sowie ein weiterer nahe der Freisportanlagen. Die Arbeiten sollen laut Stadt voraussichtlich bis Freitag, 10. November, andauern. Fußgänger und Fahrradfahrer sind angehalten, vorübergehend über die Rasenflächen auszuweichen, sollten sie auf eine Sperrung treffen.

Salzgittersee: Routinearbeiten an Wegen

Stadtsprecher Holger Posselt erklärt dabei gegenüber unserer Zeitung, dass es sich dabei um Routinearbeiten handelt. Die Städtischen Regiebetriebe (SRB) kontrollieren demnach in regelmäßigen Abständen den Zustand dieser Wege und werden aktiv, wenn Mängel auffallen. Aktuell seien einige Abschnitte sanierungsbedürftig. „Die Wander- und Fahrradwege werden in den Normalzustand versetzt“, so Posselt weiter. Mit einer Vollsperrung sei nicht zu rechnen.

Die rot markierten Wege am Salzgittersee sind gesperrt. Foto: Grahmann, Doris / FMN

