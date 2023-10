Warum ein Kaplan aus Salzgitter den Papst gesegnet hat

Nervosität ist wohl noch eine Untertreibung für die Gefühle, die Dennis Giesa hat, als er Mitte September vor dem Oberhaupt der katholischen Kirche steht. Es sollte das Highlight einer Wallfahrt werden, die der am 27. Mai geweihte Priester nach Rom macht – um Dankbarkeit zu zeigen, die heilige Messe zu feiern und an seinen ehemaligen Studienort zurückzukehren. Dass der Papst den frisch geweihten Kaplan dann dazu auffordert, ihn zu segnen, hätte der 27-Jährige niemals erwartet, wie er sagt.

Kaplan aus Salzgitter ergreift bei der Generalaudienz in Rom die Chance

Am Anfang der Pilgerreise stand aber noch gar nicht fest, ob Giesa Papst Franziskus überhaupt begegnen wird. Für die Generalaudienz mit dem Papst am Mittwoch hatte er sich schon Monate vorher spezielle Karten gekauft, die Sitzplätze ganz vorne ermöglichen. Mit diesen Karten habe man auch die Möglichkeit, dem Papst die Hand zu schütteln. Als Franziskus nach der Audienz im Rollstuhl an Giesa vorbeikommt, ergreift der junge Kaplan die Chance. Giesa berichtet: „Ich habe mich auf Italienisch vorgestellt und ihm erzählt, dass ich Neupriester aus Deutschland bin.“

Diesen Segen durfte der Neupriester aus Salzgitter dem Papst spenden

Als Neupriester darf er in seinem ersten Jahr als einziger den sogenannten Primizsegen spenden. Als „Erstlingssegen“ eines neuen Priesters ist er laut Giesa mit besonderen Gnaden verbunden. Und eben diesen Segen wollte Papst Franziskus vom 27-Jährigen empfangen. „Dazu gibt es meist ein kleines Bildchen mit meinem Namen“, erzählt Giesa. Und fügt an: „Das habe ich dem Heiligen Vater sozusagen als Geschenk mitgegeben.“ Seine Antwort darauf auf Deutsch: „Dennis, segne mich, segne mich.“ Giesa blickt noch einmal zur Security und fragt, ob er auch wirklich darf, und schreitet zur Tat.

Auf seiner Pilgerreise nach Rom hat der Neupriester die Chance gehabt, Papst Franziskus zu segnen. Foto: Dennis Giesa / privat

Er legt seine Hände auf den Kopf von Franziskus, so wie er es gelernt hat, und spricht seinen Segen. Die Nervosität vom Anfang ist verschwunden. „Das war ein wirklich einzigartiger Moment, aber irgendwie auch surreal. Ich schaue manchmal noch auf das Foto und frage mich, ob das wirklich passiert ist“, sagt der Kaplan im Rückblick. Besondere Ehrfurcht habe er nicht gehabt. Eher eine große Dankbarkeit. So nah dran ist ihm auch das Alter des mittlerweile 86-jährigen Papstes aufgefallen. „Die Gebrechen des Alters sieht man da vorne nochmal ganz anders. Ich selbst würde mir nicht wünschen, dieses Amt jemals innezuhaben. Die Dauerbelastung und Verantwortung ist sehr hoch.“

Während der Wallfahrt konnte Giesa mit der Gemeinde St. Bernward in Thiede auch die Messe am Petrusgrab und in der Kirche Santa Maria Majore feiern. Er blickt zurück: „Da spürt man nochmal richtig, in was für einer Tradition die Kirche überhaupt steht. Das wird alles ein Stück greifbarer.“ Natürlich war er auch dort nervöser als sonst. Er sagt: „Eine Messe habe ich schon oft gefeiert. Die Stimmung ist trotzdem anders. Freudig, aber in gewisser Weise auch angespannt.“ Nach sechs Tagen geht es wieder zurück nach Salzgitter für die Gemeinde St. Bernward – aber nicht bevor das Treffen mit dem Papst ganz weltlich mit einem Drink gefeiert wurde.

So arbeitet Kaplan Dennis Giesa in Salzgitter

Dennis Giesa arbeitet seitdem als Neupriester in Salzgitter weiter. Der 27-Jährige hat einen sehr gefestigten Glauben, etwas anderes als das Priesteramt kam für ihn nie infrage. Eine ganz kurze Zeit hat er es mal mit Lehramt probiert, das war nichts für ihn, wie er sagt. Seit 2020 ist er in Salzgitter im Einsatz. Zunächst als Praktikant, dann als Diakon und jetzt als Kaplan. Die Stahlstadt hat der gebürtige Hildesheimer mittlerweile lieb gewonnen. Auch wenn die Stadt mit ihren eigenen großen Herausforderungen komme. So fehlt es auch der Gemeinde eigentlich an Personal. Giesa sagt: „Wir sind mit wenigen Leuten mittlerweile für ganz Salzgitter zuständig. So können wir die Bedürfnisse der Menschen einfach nicht erfüllen, sondern nur punktuell eingreifen. Ich würde das gerne ändern.“

Nicht die erste Begegnung mit einem Papst – das Treffen mit Benedikt

Franziskus war übrigens nicht das erste Kirchenoberhaupt, das Giesa getroffen hat. Am Abend des dritten Advents im Jahr 2022 hatte er die Gelegenheit, gemeinsam mit anderen Priesteranwärtern und Papst Benedikt die heilige Messe zu feiern. „Wir waren die letzte Gruppe, die Papst Benedikt vor seinem Tod besuchen konnte“, sagt Giesa. Da hatte er die Möglichkeit, sogar einige Worte mit Benedikt zu wechseln. Smalltalk führt man in so einer Situation nicht, sagt der Kaplan. Im Gespräch stellte sich heraus, dass Benedikt sogar mit Salzgitter vertraut ist. Er kannte den ehemaligen Pfarrer der Gemeinde St. Maximilian M. Kolbe in Fredenberg. „Ich fand es wirklich beeindruckt, wie gut sein Gedächtnis mit 96 Jahren noch war“, sagt Giesa.

