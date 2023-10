Bei Brand in Salzgitter-Bad: Polizei stellt Waffen sicher

Salzgitter-Bad Die Feuerwehr musste am Dienstagabend einen Brand in einem Wohnhaus in Salzgitter-Bad löschen. Die Polizei war ebenso im Einsatz und nahm Waffen mit.

Spätabendlicher Einsatz für die Feuweehr in Salzgitter: Um 22:49 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Salzgitter über einen Brand im Bereich Gittertor/Ecke Tillystraße in Salzgitter-Bad informiert. Der Notruf, der bei der Berufsfeuerwehr einging, ließ das Schlimmste vermuten: Menschenleben in Gefahr. Ein Umstand, der sich so letztlich nicht bestätigte. Dafür allerdings war auch die Polizei im Einsatz – und ging nicht mit leeren Händen nach Hause.

Einsatzkräfte der Feuerwehr bekommen Brand in Salzgitter-Bad schnell in den Griff

Doch der Reihe nach. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort eintrafen, stellte sich die Situation wie folgt dar: „Im Innenhof des Hauses stand ein Balkon in Vollbrand. Das Feuer drohte auf das Wohngebäude und einen Anbau überzugreifen“, sagte Maximilian Seifert, Einsatzleiter Berufsfeuerwehr Salzgitter vor Ort. Er und seine Kollegen versuchten, die Ausbreitung des Feuers zu verhindern und den Brand schnell unter Kontrolle zu bekommen. DIe Schwierigkeit dabei: Die bauliche Situation am Ort des Geschehens präsentierte sich als sehr verwinkelt.

Die Feuerwehr hatte den Brand in Salzgitter-Bad schnell unter Kontrolle. Foto: Rudolf Karliczek / FMN

Dennoch: „Wir hatten den Brand zügig unter Kontrolle“, konstatierte Seifert noch am Abend am Einsatzort und erklärte: „Wir haben sowohl das Haus als auch das Nachbarhaus geräumt. DIe Bewohner sind allesamt wohlauf. Sie konnten die Häuser jeweils selbstständig verlassen.“ Zuvor hatte die Berufsfeuerwehr Salzgitter weitere Kräfte nachgefordert und den Bereich um das Haus, in dem der Balkonanbau brannte, weiträumig abgesperrt.

Polizei stellt vor Ort nach Brand in Salzgitter-Bad Schusswaffen sicher

Neben der Feuerwehr war auch die Polizei vor Ort. Die Beamten stellten vor Ort einige Waffen sicher und nahmen diese mit, während die Einsatzkräfte der Feuerwehr ingsesamt mehrere Stunden in Salzgitter-Bad im Einsatz waren und die Brandstelle unter anderem noch mit Drehleitern „nach weiteren Glutnestern untersuchten, um ein Aufflammen des Brandes zu verhindern“, wie Einsatzleiter Maeximilian Seifert erklärte.

Zu den durch die Beamten sichergestellten Waffen gibt es akuell noch keine weiteren Informationen seitens der Polizei in Salzgitter.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de