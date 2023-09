Anzeige ist erstattet Ausgeblitzt? Unbekannte beschädigen in Salzgitter mobile Blitzer

Die beiden mobilen Blitzgeräte der Stadt Salzgitter sind am vergangenen Wochenende beschädigt worden. Das bestätigte die Stadtverwaltung auf Nachfrage.

Beide Blitzer in Salzgitter sind am Wochenende beschädigt worden

Zur Überwachung der Geschwindigkeit hat die Stadt mittlerweile zwei mobile „Blitzer-Anhänger“ im Einsatz. Am vergangenen Wochenende wurden beide Geräte massiv beschädigt. Wie Martin Neumann, Pressesprecher der Stadt Salzgitter, auf Nachfrage erklärt, waren beide Geräte im Fredenberg aufgestellt. Eines am Dürerring, eines am Kurt-Schumacher-Ring.

Die drängendste Frage: Sind die Blitzer in Salzgitter noch im Einsatz?

Der Blitzer am Dürerring sei zwischen Freitag und Samstag mit Farbe besprüht worden. Außerdem hätten der oder die Täter auf die Scheiben des Blitzers eingeschlagen. Im Kurt-Schumacher-Ring habe sich der Vorfall in der Nacht zu Sonntag ereignet. Wie Neumann abschließend berichtete, beläuft sich der Gesamtschaden an beiden Geräten auf etwa 1000 Euro. Die Stadt habe Strafanzeige erstattet.

Und dann die Frage, die sicher alle Salzgitteraner Autofahrer interessiert: Sind die Geräte noch betriebsbereit? „Beide Messgeräte sind im Einsatz.“

