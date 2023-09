Gebühren-Ärger an der Mülldeponie? Das sagt die Stadt Salzgitter

Die Stadt Salzgitter habe „heimlich, still und leise die Müllgebühren mal eben vervierfacht“, wettern Bürger in den sozialen Medien und in der Melde-App der Stadt. Was ist da los? Stimmt das tatsächlich? Sind die Gebühren für Anlieferungen in der Deponie am Diebesstieg bei Heerte erhöht worden? Wir haben bei der Stadt nachgefragt.

Hat die Stadt Salzgitter die Gebühren für die Deopnie am Diebesstieg erhöht?

„Es geht in diesen Fällen um die Kleinanlieferungsgebühren, die wir für 2023/2024 nicht erhöht haben“, betont Simone Kessner, Pressesprecherin der Stadt, auf Nachfrage. Aber: In der Abfallgebührensatzung sei zu den Kleinanlieferungsgebühren geregelt, dass ab 200 Kilogramm (zum Beispiel Grünschnitt), beziehungsweise ab 300 Kilogramm für Sperrmüll die Kleinanlieferungsgebühren von 7, 14 beziehungsweise 28 Euro nicht greifen, sondern das Fahrzeug oder der PKW mit Anhänger über die Waage fahren müsse. „Und dann wird der Gebührentatbestand pro Tonne fällig, der zum Beispiel bei Sperrmüll 238 Euro je Tonne beträgt“, erklärt Simone Kessner.

Pressesprecherin: „Wir kontrollieren seit einiger Zeit verstärkt und wiegen dann auch“

Bei Wohnungsauflösungen durch gewerbliche Anbieter kämen meistens größere Fahrzeuge wie Sprinter oder Transporter, die mehr als 300 Kilogramm geladen hätten und dann über die Waage fahren müssten. „Zudem haben wir viele Bauunternehmer, die mit ihrem Bauschutt auch verwogen werden“, heißt es in der Stellungnahme weiter. Auch bei den privaten Anlieferern sei die Verwaltung seit einiger Zeit dabei, verstärkt zu kontrollieren und dann auch zu wiegen. „Weil die Abfallmengen immer weiter ansteigen, handeln wir dort nun etwas strenger, aber satzungskonform“, versichert Simone Kessner.

Wer sich genau über die Bedingungen, Öffnungszeiten und Kosten informieren möchte, schaut im Internet unter www.entsorgungszentrum.de

