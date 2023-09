MAN auf dem Erfolgskurs? - Stephan Weil besucht Betriebsversammlung von MAN Salzgitter

Foto: MAN Truck and bus / FMN

MAN befindet sich nach eigenen Angaben in einem der größten Umbrüche seiner Geschichte. Vor allem der Wandel hin zur Elektromobilität habe immense Auswirkungen auf die künftige Unternehmensausrichtung, das Produktportfolio und damit auf die Standorte des Nutzfahrzeugherstellers. Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil war auf Einladung des Betriebsrats zu Gast bei der Betriebsversammlung am MAN-Standort in Salzgitter. Auch der Landtagsabgeordnete Stefan Klein war vor Ort.

Zuverlässiger Ersatzteilversorger

Laut einer Pressemitteilung des Unternehmens hält das Werk SalzgitterMAN und seine Kunden in vielerlei Hinsicht am Laufen: Beispielsweise im Bereich „Spare Parts“ als zuverlässiger Ersatzteilversorger mit MAN-Originalteilen, im Komponentenwerk als Hersteller von nicht-angetriebenen Achsen für die europäischen Bus- und Lkw-Montagewerke oder von Kurbelwellen für das MAN-Motorenwerk in Nürnberg.

„Es freut mich sehr, dass der Ministerpräsident unserer Einladung gefolgt ist und wir ihn heute zur Betriebsversammlung bei uns im Werk begrüßen durften – zumal er im Rahmen der Feierlichkeiten zum 180. Geburtstag von Heinrich Büssing erst vor wenigen Wochen bei uns war. Das zeigt: Die niedersächsische Landesregierung unterstützt den Standort und damit uns als Belegschaft auf dem Weg in die Zukunft. Gerade in Zeiten des Wandels ist das ein wichtiges Signal“, sagt Hüseyin Uc, Vorsitzender des Betriebsrats in Salzgitter.

MAN auf dem Erfolgskurs?

Auch MAN-Produktionsvorstand Michael Kobriger konnte der Belegschaft positive Nachrichten übermitteln. Anhand guter Halbjahreszahlen sehe man, dass MAN Truck & Bus nach schwierigen Zeiten wieder zurück auf Erfolgskurs sei, so Kobriger. Zum anderen bekräftigte er den Stellenwert des Standorts für das Unternehmen: „Wir werden hier weiter investieren. Und das wird man bald auch sehen: Beispielsweise haben wir vor Kurzem die Genehmigung für den vierten Bauabschnitt unserer 50.000 Quadratmeter großen Halle für Ersatzteillogistik erhalten.“ Personalvorstand und Arbeitsdirektor Arne Puls nutzte die Gelegenheit ebenfalls, um sich mit den Gästen und der Belegschaft zu Fragen der Transformation auszutauschen.

