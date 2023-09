Projekt „Flexo-Busse“ wird in Salzgitter verlängert

Das flexible ÖPNV-Angebot „Flexo“, das in der Region in sieben Gebieten angeboten wird, kann auch via App gebucht werden.

Der Rat hat einmütig beschlossen, das Pilotprojekt „Flexo“-Bus in Salzgitter-Bad und in Thiede bis Ende 2024 zu verlängern. Die Kosten von 321.000 Euro sind bereits etatisiert. Ursprünglich war der Betriebsbeginn Ende 2021 vorgesehen. Da die Software für das Fahrpersonal nicht pünktlich zur Verfügung stand, ist laut Stadt Ende Februar 2022 lediglich ein eingeschränkter Betrieb mit starken Einschränkungen möglich gewesen. So konnte nur fernmündlich gebucht werden, Kleintransporter dienten als Ersatzfahrzeuge, die Dispositions- und Buchungssoftware war stark eingeschränkt. Erst im September 2022 standen die bestellten Fahrzeuge zur Verfügung und im Juni 2023 war die Buchung per App möglich.

Die Dispositionssoftware läuft nach Angaben der Verwaltung seit Mitte 2023 stabil, sodass ein verlässlicher Betrieb gewährleistet sei. Doch die Resonanz blieb hinter den Erwartungen zurück. Statt der prognostizierten 300 Fahrgäste täglich in beiden Gebieten werden aktuell gerade mal 58 Fahrgäste in Salzgitter-Bad und 48 in Thiede gezählt. Aus Sicht der Verwaltung sind die Erwartungen „bislang nicht erfüllt worden“. Daher empfahl die Stadt dem Rat, das Projekt um ein weiteres Jahr bis Ende 2024 zu verlängern, um „über einen repräsentativen Zeitraum Erfahrungen sammeln und neue Erkenntnise mit einbringen zu können“. Die Politiker stimmten zu.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de