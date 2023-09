Kaninchenpest Was oder wer tötet derzeit dutzende Kaninchen am Salzgittersee?

So fidel sind derzeit wenige Kaninchen am Salzgittersee unterwegs. Seit einigen Tagen werden vermehrt tote und teils verstümmelte Tiere entdeckt. (Symbolbild)

Salzgitter Besorgte Besucher des Salzgittersees fragen sich, warum derzeit so viele tote Kaninchen am See liegen. Die Stadt Salzgitter gibt die Antwort.