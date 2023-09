Salzgitter: Jury kürt den Gewinner der Grubenlampe

Es ist mal wieder so weit: Die Salzgitteraner „Grubenlampe“ wird weitergereicht. Im mittlerweile 30. Jahr wird sich laut einer Pressemitteilung der Jury am 31. Oktober erneut ein Preisträger über Salzgitters ersten Stadtpreis freuen können. Der Preis wird seit 1993 verliehen.

Gesucht werden „mutige Menschen, die etwas verändern“ im Großen sowie im Kleinen

Die Jury, bestehend aus Frank Klingebiel, Helmut Knebel, Alfred Kaufmann, Siegbert Lauk-Reineke, Beate Köbrich, Gülay Yalcinkaya-Aydin, Valea Schweiger, Isabel Brandis, Ralli Lewitzki und Axel Wilde, hat sich nach langer Diskussion für einen außergewöhnlichen Menschen aus dem Salzgitteraner Stadtbild entschieden. Dabei ist es Axel Wilde, Initiator und Stifter der Grubenlampe, wie immer wichtig, die zu ehren, die ihre Stadt lebenswert und aktiv gestalten, die sich auch dann noch engagieren, wenn es mal unbequem und stürmisch wird. Die Ideen haben, die unruhig sind, die nicht erschrecken, wenn sie nicht von jedem Politiker liebgehabt werden. Menschen, Medien, Firmen, Bürgerinitiativen, Vereine und Menschen, die dazu beitragen, dass Salzgitter eine lebendige, aktive, lebenswerte Stadt ist und bleibt. „Wir suchen mutige Menschen, die etwas verändern, gern im Großen, vor allem aber auch im Kleinen“, sagt Wilde.

In den vergangenen Jahren waren das zum Beispiel Preisträgerinnen wie Kassiererin Jasmin Kuklinski-Klimek aus Beinum, Ortsheimatpfleger Dirk Schaper aus Ringelheim, Briefträger Peter Jahnel aus Salzgitter-Bad oder der ehemalige Lokalreporter Horst Körner aus Gitter. Wer die Auszeichnung 2023 erhält, bleibt noch geheim. Das Rätsel wird erst am 31. Oktober aufgelöst.

Anmeldung bis zum 27. Oktober möglich

Die Verleihung der Grubenlampe findet wie jedes Jahr in der Kniestedter Kirche statt. Beginn der Veranstaltung ist um 15 Uhr. Im Anschluss an die Ehrung gibt es ein großes Fest für alle Beteiligten. Der Eintritt ist frei, um vorherige Anmeldung, bis spätestens 27. Oktober, wird gebeten: Kontakt per E-Mail an agkaufmann@t-online.de oder telefonisch unter (05341) 811101. Beginn ist um 15 Uhr.

