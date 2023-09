Salzgitteraner aufgepasst: Hier wird nächste Woche geblitzt

Salzgitter Wo in der nächsten Woche das mobile Blitzgerät der Stadt steht, erfahren Sie genau hier:

Autofahrer aufgepasst: Mit Geschwindigkeitsüberprüfungen muss in Salzgitter auch in der nächsten Woche gerechnet werden. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, ist der Einsatz des mobilen Blitzgerätes von Montag bis Sonntag, 18. bis 24. September, in folgenden Stadtteilen von Salzgitter geplant: Lebenstedt und Salzgitter-Bad

Dabei sage die Reihenfolge der Stadtteile nichts über den jeweiligen Tag des Einsatzes aus. Je nach Bedarf und Situation könnten die Einsatzorte spontan gewechselt werden. Die Verkehrsteilnehmer seien gut beraten, wenn sie sich im Stadtgebiet an die vorgegebenen Geschwindigkeitsbegrenzungen hielten.

