Ein neuer Spielplatz für das Frauenhaus Salzgitter

Die Freude ist riesig - nicht nur bei den Mitarbeiterinnen des Frauenhauses in Salzgitter, sondern auch bei den Bewohnerinnen und deren Kindern. Nach mehreren Jahren Planungsphase und vielen Spenden konnte das Herzensprojekt des Frauenhauses nun endlich realisiert werden: Das Außengelände ist komplett neu gestaltet. Die Mädchen und Jungen haben nun endlich einen tollen Spielplatz mit frischem Sand. Und die Mütter direkt nebenan Sitzgelegenheiten. Hell und freundlich wirkt der Innenhof des Frauenhauses nun.

Das neue Außengelände des Frauenhauses Salzgitter hat rund 60.000 Euro gekostet

Etwa 60.000 Euro hat die Realisierung des Projektes am Ende gekostet, berichtete die Leiterin des von der Arbeiterwohlfahrt betriebenen Frauenhauses, Andrea Meyer. Etwa 35.000 Euro hätten die Spielgeräte gekostet, rund 25.000 Euro der Aushub der Erde. Drei Jahre habe das Frauenhaus Spenden gesammelt. Gestartet war das Projekt laut Andrea Meyer mit einer Belegschaftsspende von Volkswagen, später seien dann unter anderem Schecks der Salzgitteraner Kultband Nullbock und des Vereins „Wir helfen Kindern“ hinzugekommen.

Aus der Aktion „Das Goldene Herz“ gab es 16.595,84 Euro für das Frauenhaus Salzgitter

Aber auch die Leserinnen und Leser der Braunschweiger Zeitung – also auch der Salzgitter Zeitung – haben ihren Beitrag geleistet, denn unsere Zeitung hat aus der Aktion „Das Goldene Herz“ des Jahres 2020/21 auch 16.595,84 Euro beigesteuert. Das Goldene Herz, die gemeinsame Spendenaktion unserer Zeitung mit dem Paritätischen Braunschweig, hatte in dem Jahr Überwältigendes vollbracht: 232.341,76 Euro spendeten Leserinnen und Leser unserer Zeitung und Unternehmen aus der Region unter dem Thema „Häusliche Gewalt – Hilfe für Betroffene“. In Salzgitter erhielt das Frauenhaus den Scheck aus dieser Spendensammlung.

Zur offiziellen Eröffnung des Spielplatzes waren nun Vertreterinnen und Vertreter der Spender geladen. Und die nutzten die Gelegenheit auch zum Austausch. Und sie nahmen das neue Außengelände genau unter die Lupe - und waren sich einig: Das ist eine gelungene Sache.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de