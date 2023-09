Salzgitter: Leiche in Tiefgarage aufgefunden

Salzgitter In einer Tiefgarage im Salzgitteraner Stadtteil Lebenstedt wurde ein Toter gefunden. Die Spurensicherung war vor am Vormittag vor Ort.

Am frühen Morgen wurde der Polizei eine mutmaßlich bewusstlose Person in einer Tiefgarage auf dem Innenhof eines Mehrfamilienhauses in der Albert-Schweitzer-Straße in Salzgitter-Lebenstedt gemeldet, jedoch kam für den Mann jede Hilfe zu spät. Wie Matthias Pintak, Pressesprecher der Polizei Salzgitter auf Nachfrage erklärt, war die Todesursache des Mannes unklar, daher wurde die Kriminalpolizei eingeschaltet um die genaue Todesursache abschließend zu klären.“

Polizei Salzgitter: Keine Gefahr für Bevölkerung

Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht. Aktuell gehe man nicht von einem Fremdverschulden aus“, erklärt Pintak weiter. Weiteres müssten die Ermittlungen ergeben. Im Laufe des Mittags waren Kräfte der Kriminalpolizei vor Ort und sicherten Spuren, fertigten Fotos an.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de