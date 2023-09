Optiker-Einbrüche in Salzgitter: Ist es der gleiche Täter

Zu einem Einbruch bei einem Optiker kam es in der Nacht zum Donnerstag. Dabei wurden, wie die Polizei in einer Mitteilung erklärt, hochwertige Brillengestelle entwendet. Ein mutmaßlich 28-jähriger Täter konnte im Nachgang ermittelt werden. Der Einbruch war wohl nicht sein Erster, wie sich während der Ermittlungen herausstellte. Erst am vergangenen Montag berichtete die Polizei über einen Einbruch in einem Optikerfachgeschäft der am Sonntag in der Chemnitzer Straße in Salzgitter-Lebenstedt passierte.

Dabei wurde ein Schaufenster mit einem Stein eingeworfen. Der Täter habe dann ebenfalls versucht, wertvolle Brillengestelle zu stehlen, genau wie im vorherigen Fall. Auch das Vorgehen sei nahezu gleich, wie Matthias Pintak, Pressesprecher der Polizei Salzgitter auf Nachfrage erklärte. Der 28-Jährige konnte zwar zunächst flüchten, wurde dank klaren Beschreibungen, die die Ermittlungen ergaben, aber identifiziert. Keine 400 Meter liegen zwischen beiden Fachgeschäften. Was genau der Täter mit den entwendeten Brillengestellen vorhatte, sei bisher nicht bekannt, genauso auch die genaue Schadenshöhe.

