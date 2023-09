Das ist am Wochenende los in Salzgitter

Salzgitter Stadtfeuerwehrtag, Shantychor und Stadtteilfest in Salzgitter-Bad – das sind nur einige der Events am Wochenende in Salzgitter.

152 Jahre Freiwillige Feuerwehr Salzgitter-Bad und 71. Stadtfeuerwehrtag

Die Freiwillige Feuerwehr Salzgitter-Bad feiert am Wochenende von Freitag bis Sonntag, 8. bis 10. September, drei Tage lang ihr Jubiläum auf dem Schützenplatz in Salzgitter-Bad. Nachdem die Pandemie der Wehr 2021 einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte, und der 150. Geburtstag nicht gefeiert werden konnte, wird das Fest nun nachgeholt. „Unser Heimatstandort ist die Feuerwache 2 an der Nord-Süd-Straße. Unser Team besteht aus gut 50 aktiven Mitgliedern, die im Gegensatz zum allgemeinen Trend einen recht jungen Altersdurchschnitt haben“, teilt die Wehr mit. Zudem sei die Wehr stolz auf ihr Kinder- und Jugendfeuerwehr.

Nun also soll die große Jubiläumsparty nachgeholt werden. Und das ist geplant:

Freitagabend: ab 19 Uhr Kommers und Konzert mit der Liveband Impuls bei freiem Eintritt; Samstag: 10 Uhr Bürgerfrühstück, 11 bis 16 Uhr großes Kinderfest und ab 20 Uhr Konzert mit Würzbuam und Nancy Franck; Sonntag: vormittags Stadtfeuerwehrtag, und ab 14 Uhr großer Festumzug durch die Altstadt von Salzgitter-Bad.

Tickets gibt es unter https://feuerwehrfest-salzgitter.de/

17. Stadtteilfest vom Stadtteiltreff NOW

Am Samstag, 9. September, lädt der Stadtteiltreff NOW zum Stadtteilfest ein. Es findet von 12 bis 16.30 Uhr als großes Familienfest mit Lauf, Mitmachständen und fröhlichem Bühnenprogramm am Martin-Luther Platz in Salzgitter-Bad statt. Los geht es um 12 Uhr mit einer ökumenischen Andacht, gegen 13.30 Uhr starten die Läufe. Auf der Bühne zeigen außerdem Schülerinnen und Schüler der Tanzschule Kwiatkowski ihr Können, auch die MTV Cheerleader sind unter anderem dabei. Kooperationspartner sind die katholische, die evangelische und die freikirchliche Gemeinde, die Propstei Salzgitter- Bad, Caritas und Diakonie, sowie die evangelische und die katholische Familienbildungsstätte.

Shantychor der Marinekameradschaft Salzgitter in der Brücke des Fredenberg-Forums

Der Shantychor der Marinekameradschaft fühlt sich den Shantys und Seemannsliedern aus aller Welt verpflichtet. Die „Jungs vom Salzgitterstrand“ nehmen ihr Publikum am Freitag, 8. September, ab 16.30 Uhr mit auf eine musikalische Reise über die Weltmeere. Zur Veranstaltung werden Getränke und Fischbrötchen angeboten. Der Eintritt kostet 5 Euro. Platzreservierungen sind möglich unter fredenberg-forum@t-online.de oder unter (05341) 50512.

„Talent Monument“: Tag des offenen Denkmals –Gedenkstätte geöffnet

Die Gedenk- und Dokumentationsstätte KZ Drütte ist am Wochenende beim „Tag des offenen Denkmals“ dabei. Am Samstag und Sonntag, 9. und 10. September, kann die Gedenkstätte kostenlos besucht werden. Am Samstag hat die Gedenkstätte von 15 bis 17 Uhr, am Sonntag von 11 bis 13 Uhr geöffnet. Der Eingang ist bei der Salzgitter AG, Tor 1, in der Eisenhüttenstraße in Watenstedt.

Im Oktober 1942 wurde das KZ-Außenlager Drütte unter einer betrieblich genutzten Hochstraße auf dem Werksgelände der Reichswerke „Hermann Göring“ eingerichtet. Es entstanden vier Unterkunftsräume, ein Krankenrevier sowie Verwaltungsräume. Das Gebäude steht seit den 1980er-Jahren unter Denkmalschutz. Seine Spuren erzählen viel über die Geschichte des Lagers, aber auch über seinen Bau und Weiternutzung bis zur Entstehung einer Gedenkstätte.

Die Gedenk- und Dokumentationsstätte KZ Drütte in Salzgitter. Foto: Maike Weth / Arbeitskreis Stadtgeschichte e.V.

Am Sonntag, 10. September, können Interessierte darüber hinaus von 15 bis 16 Uhr an einer Führung von Julia Braun auf dem Friedhof Westerholz zum „Tag des offenen Denkmals“ teilnehmen. Die Führung soll die Geschichte des wenig bekannten Friedhofs Westerholz vorstellen. Treffpunkt ist am Friedhof Westerholz, Papenstieg in Hallendorf.

Kunst, Musik und Information in Liebenburg

Der Kulturverein Lewer Däle Liebenburg bietet an den nächsten drei Wochenenden Kunst, Musik und Information. Am Samstag, 9. September, spielt um 19 Uhr die Band Hotchpotch mit dem Liebenburger Ehepaar Alberts in der evangelischen Kirche. Da darf irisches Bier in der Pause nicht fehlen. Mit irischen Instrumenten und mehrstimmigen Gesang interpretieren die vier Musiker traditionelle irische Musik von Balladen über Jigs, Reels and Hornpipes bis zu handfesten Trinkliedern. Der Eintritt ist frei – um eine Spende wird gebeten.

Eurotreff – das internationale Kinder- und Jugendchorfestival zum ersten Mal in Beinum

Die Veranstaltung Eurotreff, die bereits seit 1989 alle zwei Jahre in Wolfenbüttel stattfindet, kommt dieses Jahr für zwei Konzerte nach Beinum.

Freitag, 8. September: 20 Uhr, Evangelisch-lutherische Kirche Beinum, Benemer Straße 4





Es treten auf die Chöre Christophorus-Kinderchor Altensteig (Deutschland) und der Gradualchor der Langholtskirkja (Island).

Sonntag, 10. September: 10 Uhr Kirche Beinum, Benemer Straße 4.

Es tritt der Chor des Herzog-Ernst-Gymnasiums Uelzen auf.

