Nach Rücktritt: Ortsrat Nordwest wählt neue Ortsbürgermeisterin

Lesse Nachdem Astrid Penke ihr Amt aufgegeben hat, hat der Ortsrat eine neue Ortsbürgermeisterin gewählt. Das will sie für die Ortschaft erreichen.

Zehn Ja-Stimmen zeigten das Wahlergebnis an: Die neue Ortsbürgermeisterin der Ortschaft Nordwest ist Angelika Müller (CDU). Sie war zuvor Stellvertreterin der ehemaligen Ortsbürgermeisterin Astrid Penke (CDU). Gewählt wurde sie durch eine offene Wahl bei der Ortsratssitzung am Dienstagabend im Feuerwehrhaus in Lesse.

„Ich bedanke mich für das in mich gesetzte Vertrauen“, sagte die frisch gewählte Ortsbürgermeisterin. Sie hoffe, das Amt in den kommenden drei Jahren bis zum Ende der Wahlperiode ohne gesundheitliche Einschränkungen ausführen zu können.

Vorgängerin Penke gibt Ortsbürgermeister-Amt überraschend auf

Müllers Vorgängerin, Astrid Penke (CDU), war überraschend zurückgetreten. Als Grund dafür nannte sie eine zu hohe Arbeitsbelastung, die ihr im Vorfeld nicht klar gewesen sei. „An einem Amt festzuhalten, in dem Wissen, dass ich dem nicht gerecht werde, finde ich unehrlich“, sagte Penke bei ihrem Abschied während der Ortsratssitzung. Den Ortsrat Nordwest wolle die Osterlinderin aber weiterhin als Zuhörerin unterstützen, kündigte sie an.

Dafür möchte sich Müller in Ortschaft Nordwest einsetzen

Wie ihre Vorgängerin möchte sich die neue Ortsbürgermeisterin Angelika Müller für einen besseren öffentlichen Nahverkehr einsetzen. Außerdem gehe es ihr um Kinderbetreuung und Schulen. Unter anderem wolle sie dafür sorgen, dass ein kleiner Spielplatz auf dem Vorplatz der Kirche in Lesse geschaffen werde.

Mit Müller bleibt der Ortsrat Nordwest unter christdemokratischer Führung. Der Ortsrat ist zuständig für die Stadtteile Lesse, Lichtenberg, Osterlinde und Reppner. Die CDU hatte bei der Kommunalwahl im November 2021 überraschend die Mehrheit der Stimmen in Nordwest geholt.

Als neue Stellvertreterin bleibt Anne-Maria Doukas (SPD) im Amt. Als zweite Stellvertreterin wählten die Ortsratsmitglieder Heike Dähndel (Bündnisgrüne). „Ich freue mich, dass dadurch drei Fraktionen in der Führung des Ortsrats vertreten sind“, erklärte Dähndel.

