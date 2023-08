Salzgitters Einsatzkräfte zeigen hautnah ihre Arbeit

Tausende Besucher strömten nach Angaben der Berufsfeuerwehr am Samstag auf das Gelände der Feuerwache in Lebenstedt, um sich bei einem „Tag der offenen Tür“ anlässlich des 80. Geburtstages der Wehr Einblicke in deren Einsatzfähigkeit geben zu lassen. Pressesprecher Markus Spiller, der sich begeistert vom großen Interesse der Besucher zeigte, erinnerte auch an den ursprünglichen Namen der Berufsfeuerwehr: „Feuerwehr ohne Beispiel“.

Abteilungen stellen sich vor

Den Tag nutzten einzelne Abteilungen wie der Rettungsdienst, der Katastrophen- und Bevölkerungsschutz, die Leitstelle und die Ausbildungsabteilung, um ihre Arbeit vorzustellen. Zudem präsentierten die Retter in der Not ihre neuen Einsatzfahrzeuge und die Instandsetzung. Die jüngsten Besucher durften sich die Einsatzkleidung der Feuerwehrleute ansehen. „Alles, was sonst tabu ist, holen wir heute aus den Fahrzeugen heraus, um den Bürgern unsere Arbeit näher zu bringen“, sagte Spiller.

Das war die besondere Herausforderung

Die besondere Herausforderung an diesem Tag war es, während der Veranstaltung den Grundschutz für die Stadt zu gewährleisten. Käme es in dieser Zeit etwa zu Unfällen oder Bränden im Stadtgebiet stehe die Berufsfeuerwehr in „engem Schulterschluss“ mit den freiwilligen Wehren Salzgitters bereit, betonte der Pressesprecher. Dafür wurden für den „Tag der offenen Tür“ 70 Einsatzkräfte und ihre Angehörigen aus der Freizeit geholt, während die Wach-Abteilung, die pro Schicht aus 35 Feuerwehrleuten besteht, während der Veranstaltung zugleich für Einsätze bereitstand. Spiller: „Ohne derart hohe Motivation würde das nicht gelingen“.

