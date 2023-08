Erst Futter, dann Kontakt: Kater aus Salzgitter setzt Prioritäten

Salzgitter Schüchtern und ein wenig verfressen - so beschreiben die Tierheim-Mitarbeiter Huggin. Wem ist das sympathisch?

Ein wahres Leckermäulchen wartet dieser Tag auf seine große Chance: Kater Huggin lebt seit Juni im Tierheim Salzgitter. Der Kater möchte nun mit seinen knapp zwei Lebensjahren die weite Welt entdecken und Abenteuer erleben. Das Tierheim-Team aus Salzgitter-Bad möchte dem kleinen Kater diese Chance ermöglichen, und stellt ihn daher als „Tier der Woche“ vor.

Bei den Tierheimmitarbeitern gilt Huggin liebevoll als verfressen

Betreten Besucher Huggins Katzenzimmer, müssen sie zunächst einmal die Blicke schweifen lassen, um die zweijährige Fellnase zu entdecken. Huggin ist ein ruhiger Vertreter seiner Art, er stürmt nicht direkt zur Tür und mimt das Empfangskomitee. Huggin schaut sich das Geschehen zunächst aus der Ferne an und wägt ab, ob sich aus einer flüchtigen Begegnung etwas entwickeln kann. Doch bevor die direkte Kontaktaufnahme beginnt, gönnt sich der Vierbeiner eine Stärkung aus dem Napf.

Tierheimintern gilt Huggin liebevoll als verfressen. Eine gewisse Hektik bricht bei ihm aus, wenn sich eine weitere Samtpfote der Versorgungsstation nähert. Da schaufelt er sich gleich nochmal eine extra große Portion Futter ins Mäulchen. Ist der Magen voll und die erste Unsicherheit beiseitegelegt, beginnt die Kontaktaufnahme. Passt die Chemie zwischen Tier und Mensch, wird Huggin schnell anhänglich und möchte gekrault werden. Wird die korrekte Technik angewendet, kann sogar ein leichtes Schnurren entstehen.

Huggin beobachtet vom Außenbereich des Geheges gerne seine Umgebung

In seinem Katzenreich verweilt Huggin gerne im Außenbereich und beobachtet die Umgebung. Menschen, Vögel und Straßenverkehr, alles wird genauestens angesehen. Aus diesem Grund sucht das Tierheim Salzgitter ein Zuhause, in dem ihm Freigang gewährt werden kann, denn groß scheint sein Drang nach Abenteuern zu sein. Mit Artgenossen kann sich Huggin gut arrangieren, muss aber nicht zwangsläufig ein Partnertier an seiner Seite haben.

Wer sich für Huggin interessiert, findet unter www.tierheim-sz.de weitere Infos und die Kontaktdaten.

