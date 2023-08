Advita Haus Salzgitter stellt mehrschichtiges Pflegekonzept vor

Lebenstedt Das neue Seniorenzentrum in Lebenstedt ist in Kürze bezugsfertig. Was die zukünftigen Mieter erwartet, und das Wohnen hier anders macht.

Die Bauarbeiten für das neue Seniorenzentrum der „advita Pflegedienst GmbH“ in der Lebenstedter Innenstadt sind abgeschlossen. Voraussichtlich zum 1. Oktober eröffnet der Neubau auf dem rückwärtigen Grundstück der Pflegeeinrichtung Allhoheim in der Albert-Schweizer-Straße seine Türen für die ersten Mieter und Mieterinnen.

Das vierstöckige Advita Haus Salzgitter bietet Senioren und Seniorinnen mit einem mehrschichtigen Pflegekonzept bestehend aus 83 Wohnungen für Betreutes Wohnen, zwei Pflege-Wohngemeinschaften für je zwölf Mieter sowie einer Tagespflege für 36 Gäste eine Alternative zu einem klassischen Pflegeheim. Wer hier einzieht, mietet sich ganz normal eine Wohnung in einem Mietshaus, in dem aber ein Pflegedienst sitzt“, erläutert die Qualitätsmanagementbeauftragte Cäcilia Freia Birkenmeyer.

Selbstbestimmes Leben bis ins hohe Alter

„Was uns so besonders macht, ist, dass wir ganz viel Wert auf die Individualität unserer Mieter und Gäste legen“, so Cäcilia Freia Birkenmeyer weiter. So können sich die Bewohner und Bewohnerinnen individuell entscheiden, welche Leistungen sie in Anspruch nehmen möchten - von diversen Pflege- und Betreuungsleistungen bis hin zu hauswirtschaftlichen Dienstleistungen, der Speisenversorgung im hauseigenen Restaurant oder der Einrichtung ihrer Wohnung. Feste Regeln oder gar eine Heimordnung gäbe es nicht. „Alles kann, nichts muss“, fasst die Qualitätsmanagementberaterin treffend zusammen.

Mit diesem Konzept sei das Advita Haus Salzgitter die erste Einrichtung dieser Art in Niedersachen. Und das scheint Anklang zu finden: Bereits jetzt seien die ersten Mietverträge unterschrieben und Reservierungen vorgenommen wurden. Insgesamt sollen in der neuen Einrichtung 40 Arbeitsplätze entstehen. Bisher seien es weniger, weil noch nicht alle Wohnungen vermietet seien. Alle bisher ausgeschriebenen Arbeitsplätze seien aber besetzt. „Wir waren hier in Salzgitter in einer glücklichen Situation. Wir haben tolle Menschen gefunden, die uns hier bei Advita ergänzen und Lust haben, diesen Weg in diesem Haus mit uns zu gehen“, freut sich Birkenmeyer.

„Das zeigt, dass das ein spannendes Konzept ist, und uns in Salzgitter dieses Angebot gefehlt hat“, bestätigt Frank Klingebiel, Oberbürgermeister der Stadt Salzgitter (CDU), der an der Besichtigung des neuen Hauses teilgenommen hatte.

