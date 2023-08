Literaturfest Salzgitter mit prominenter Besetzung

Salzgitter Anfang September bekommt die Literatur in der Kniestedter Kirche in Salzgitter wieder zwei Wochenenden lang eine eigene Bühne.

Bereits zum achten Mal wird die Kniestedter Kirche in Salzgitter-Bad vom 1. bis zum 3. und vom 9. bis zum 10. September das Literaturfest Salzgitter beherbergen.

Nach Angaben der Stadt Salzgitter wird es diesmal erneut die Möglichkeit geben, nicht nur fünf Autoren und deren Werke, sondern auch Vorlesenden, Musikern, Schauspielern sowie Kunst- und Literaturbegeisterten zu begegnen.

Monika Peetz: „Sommerschwestern – Die Nacht der Lichter“

Das Literaturfest beginnt am Freitag, 1. September, um 19.30 Uhr mit dem neuen Roman von Monika Peetz unter dem Titel „Sommerschwestern – Die Nacht der Lichter“.

Die Handlung: Jede Familie hat ein Geheimnis. Die Familie Thalberg hat zwei. Das Rezept für den besten Käsekuchen der Welt und die Frage, was wirklich in der Sturmnacht geschah, in der der Vater verunglückte. Im zweiten Band der „Sommerschwestern“-Trilogie kommen die vier Schwestern an der holländischen Nordseeküste zusammen. Der Strandurlaub verwandelt sich in eine Zerreißprobe. Ein mysteriöser Verfolger lässt die Konflikte zwischen den vier Frauen eskalieren. Alles kreist um die entscheidende Frage: Wohin war Vater Johannes Thalberg in der Sturmnacht unterwegs? Jede der Schwestern kennt ein Stück der Wahrheit. Und jede hat etwas zu verbergen.

Die Autorin Monika Peetz lebt als Drehbuchautorin in Deutschland und den Niederlanden. Die Romane ihrer Bestsellerreihe „Die Dienstagsfrauen“ verkauften sich allein im deutschsprachigen Raum über eine Million Mal. Ihre Bücher erscheinen in 26 Ländern.

Arno Frank: „Seemann vom Siebener“

Am Samstag, 2. September, um 19.30 Uhr führt Arno Franks aktueller Roman „Seemann vom Siebener“ durch die Untiefen eines Sommertages.

Die Handlung: Brütende Hitze, ein Freibad und mittendrin sechs Menschen, deren Lebenswege sich für einen schicksalhaften Moment miteinander verbinden. Arno Franks zweiter Roman erzählt von dem Wunsch auszubrechen, von der Sehnsucht anzukommen, von verborgenen Konsequenzen eigener Entscheidungen und von Orten, die unvergessen bleiben.

Arno Frank ist Publizist und arbeitet als freier Journalist vor allem für den Spiegel, die taz und den Deutschlandfunk. Er lebt mit seiner Familie in Wiesbaden. Zuletzt erschien von ihm der Roman „So, und jetzt kommst du“.

„Die Schatzinsel“ – Live-Hörspiel nach Robert Louis Stevenson

Am Sonntag, 3. September, um 17 Uhr, präsentiert das Ensemble des „Theater ex libris“ um Christoph Tiemann in seinem musikalisch und von Bildprojektionen begleiteten Live-Hörspiel die Piraten-Erzählung „Die Schatzinsel“ nach Robert Louis Stevenson.

Stevenson erfand schon 1881 das, was noch heute an Seeräuber-Geschichten fasziniert – eine rätselhafte Schatzkarte, eine geheimnisvolle Insel, Kisten voller Golddublonen und eine Flagge mit gekreuzten Knochen.

Die Handlung: Die Küste von Somerset, England 1751. In dem kleinen Gasthof der Familie Hawkins taucht ein Fremder mit einer Narbe auf, der sich von allen nur „der Captain“ nennen lässt. Was verbirgt sich in der großen alten Seekiste, die er mitgebracht hat? Und wovor fürchtet sich der Captain, der jeden Tag an den Klippen steht und Ausschau hält? Als der junge Jim Hawkins hinter das Geheimnis kommt, beginnt für ihn das größte Abenteuer seines Lebens …

Sybille Hein: „Eure Leben – lebt sie alle!“

„Eure Leben – lebt sie alle!“ lautet das Motto von Sybille Heins Romanlesung mit musikalischer Untermalung am zweiten Literaturfest-Wochenende, dem Samstag, 9. September, um 19.30 Uhr.

Wer hat noch mal das Gerücht in die Welt gesetzt, dass man in der Mitte des Lebens auch in der Mitte von sich selbst angekommen ist? Sybille Hein erzählt in ihrem Roman mit viel Witz und Empathie vom Älterwerden. Sie schickt vier ganz unterschiedliche Frauen auf diese Abenteuerreise und gibt nebenbei auch Einblicke ins eigene Handgepäck. Natürlich wird gesungen, getanzt und Klamauk gemacht. Mit von der Partie: Drei mitreißende Musiker (Robert Gromotka am Kontrabass, Falk Effenberger am Klavier und Rafat Muhammad am Schlagzeug).

Suzanne von Borsody liest Heinrich Heine

Am Sonntag, 10. September, um 18 Uhr, wird sich Schauspielerin Suzanne von Borsody dem Werk Heinrich Heines widmen.

Angetrieben vom Geist der Freiheit entschloss sich Heinrich Heine 1831, seiner Heimat Deutschland den Rücken zu kehren und nach Paris auszuwandern. Doch verstand sich der Dichter zeitlebens auch als Vermittler zwischen den beiden ungleichen Nachbarn.

Mit ihrer unverwechselbaren Stimme nimmt die Schauspielerin Suzanne von Borsody ihre Zuhörer bei dieser musikalischen Lesung mit auf eine poetische Reise zu einem etwas anderen Heine – dem letzten Romantiker der deutschen Literatur. Dabei sind so prägnante Zitate des Dichters wie: „Der sinnliche Rattenhaufen, er will nur fressen und saufen. Er denkt nicht, während er säuft und frisst, dass unsere Seele unsterblich ist.“ Musikalisch begleitet wird von Borsody von Kurt Holzkämper am Kontrabass und Chris Geisler am Piano, die klassische Werke von Schumann, Beethoven oder Mozart in ganz neuem, jazzigem Gewand präsentieren.

Literaturfest Salzgitter Monika Peetz: 1. September, 19.30 Uhr, Vorverkauf 10 Euro, Abendkasse 12 Euro. Arno Frank: 2. September, 19.30 Uhr, Vorverkauf 10 Euro, Abendkasse 12 Euro. Theater ex libris: 3. September, 17 Uhr, für Kinder ab 10 Jahre, Vorverkauf 12 Euro, Abendkasse 14 Euro. Sybille Hein: 9. September, 19.30 Uhr, Vorverkauf 12 Euro, Abendkasse 14 Euro. Suzanne von Borsody: 10. September, 18 Uhr, Kooperationsveranstaltung mit „Kultur vom Amt“, Vorverkauf 18 Euro, Abendkasse 24 Euro. Wo? Kniestedter Kirche, Braunschweiger Str. 133, 38259 Salzgitter-Bad Gebührenfreie Vorverkaufsstellen: Buchhandlung im Ärztehaus in Lebenstedt, Buchhandlung Kiefer in Lebenstedt, Buchhandlung Lesezeichen in Salzgitter-Bad. Kartenreservierung und Information: Literaturbüro im Fachdienst Kultur der Stadt Salzgitter,

Telefonnummer 05341/839-3752, E-Mail: literaturbuero@stadt.salzgitter.de .

red

