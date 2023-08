Brand in Salzgitter-Lebenstedt

Mo., 07.08.2023, 16.00 Uhr

In der Kampstraße in Lebenstedt hat es am Montag gebrannt. Das Aufgebot von Feuerwehr und Polizei war noch aus einem anderen Grund massiv. Video: Rudolf Karliczek

Video: FUNKE Foto & Video