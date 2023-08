In der Kampstraße in Salzgitter-Lebenstedt brennt es aktuell.

Feuer in Salzgitter Großeinsatz in Salzgitter: Mehrfamilienhaus brennt

Großeinsatz für die Salzgitteraner Feuerwehr: Am Montagvormittag ist ein Mehrfamilienhaus in der Kampstraße in Lebenstedt in Brand geraten.

Die Rettungskräfte wurden gegen 11.16 Uhr zu einer vermeintlichen Rauchentwicklung alarmiert. Aktuell drängen massive Feuerschwaden aus dem Mehrfamilienhaus. Die Polizeipräszenz vor Ort ist groß.

Auch die Polizei ist massiv vor Ort vertreten. Foto: Phil-Kevin Lux-Hillebrecht

Dieser Artikel wird aktualisiert.

