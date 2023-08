Blaulichtparty und Festgetümmel in Salzgitter

Salzgitter-Bad Die Ortsfeuerwehr Salzgitter-Bad feiert vom 8. bis 10. September ihr „150. + 2“-Jubiläum. Das wird geboten. So kommen Sie an Tickets.

Dass sie 24/7 flink zur Stelle sind, wenn nicht nur die sprichwörtliche „Not am Mann“ ist, ist keine Frage – und auch nicht, dass ihre Feste oftmals sensationelle Ausmaße annehmen. Die Rede ist natürlich von der Freiwilligen Feuerwehr, und in diesem Fall ganz speziell von den munteren Mitgliedern der Ortsfeuerwehr Salzgitter-Bad und ihrem Ortsbrandmeister Benjamin Staab.

Und die Zeichen sind eindeutig: Alle Signale stehen im südlichen Stadtteil auf Partyalarm, wenn die Ortsfeuerwehr von Freitag bis Sonntag, 8. bis 10. September, zum „150. + 2“-jährigen Bestehen auf dem Festplatz am Pfingstanger einlädt.

Corona-Pandemie bremste die Pläne aus

Die Hochphase der Pandemieeinschränkungen hatte 2021 alle Planungen zum 150. Festgetümmel ausgebremst, mit denen bereits im November 2019 begonnen wurde, erinnerte Staab an jene trostlose Corona-Zeit. Lange Zeit ging bekanntlich nichts – und auch ein Feuerwehrjubiläum „light“ war unvorstellbar. So hieß es abzuwarten und alle Planungen samt Feierfeeling zu schieben. „Wir werden drei Tage volles Programm haben“, verriet der Ortsbrandmeister den Kennern vorangegangener Feuerwehrfeste sicher nicht zu viel. Ein geordertes 1000 Quadratmeter großes Festzelt wird die herbeiströmenden Feuerwehrscharen lenken und hoffentlich jedem Gast einen zur Partystimmung passenden Sitzplatz bieten. Gerahmt wird das ganze Festwochenende von Fahrgeschäften, lustigen Attraktionen für Groß und Klein und von einem umfassenden Angebot fürs leibliche Wohl.

So sieht das Programm aus

„Am Freitag, 8. September, ist der eigentliche Geburtstag“, hielt Benjamin Staab beim Blick in die Historie fest. Um 17 Uhr erfolgt die Eröffnung der Festtage durch die Mitglieder der Ortsfeuerwehr (Einsatzabteilung, Jugendfeuerwehr, Kinderfeuerwehr und Fördermitglieder am Vöppstedter Tor. Nach dem Eintreffen aller „Geburtstagskinder“ und weiterer Gäste auf dem Festplatz wird um 19 Uhr der Kommers mit Grußworten beginnen. Selbstverständlich sind an allen Festtagen auch Nichtfeuerwehrmitglieder willkommen, machte er deutlich. Das Fest ist öffentlich für alle Interessierten und Partyfreunde. Am Freitagabend wird ab 20.30 Uhr die Cover- und Partyband Impulse Live aus Hannover spielen. Der Eintritt ist an jenem Abend frei. Der Samstag beginnt um 10 Uhr mit dem Feuerwehrfrühstück. Die Essensmarken können ab sofort für 10 Euro (Erwachsene) auf der Feuerwehr-Homepage (www.feuerwehrfest-salzgitter.de) erworben werden. Ab 11 Uhr startet das große Kinderfest mit Hüpfburg, Kinderschminken, kreativer Werkstatt, Ballonmodellage-Clown und weiteren Feuerwehr-Attraktionen. Ab 20 Uhr werden die Würzbuam und Nancy Franck den Partyabend mit bayrischer Gaudi gestalten. Tickets wird es im Vorverkauf (15 Euro) und an der Abendkasse (18 Euro) geben.

Wo der Abend sicher lang wird, beginnt der Sonntag früh: Bereits um 8 Uhr werden die Wehren zum 71. Stadtfeuerwehrtag mit Delegiertentagung im Festzelt eintreffen. Um 14 Uhr startet der große Festumzug durch die Straßen der Altstadt. Gerechnet wird mit mehr als 600 Teilnehmern. Neben den Delegationen der 29 Ortsfeuerwehren aus dem Stadtgebiet und der Berufsfeuerwehr haben sich auch viele befreundete Wehren aus dem Umland (Othfresen, Gielde, Flöthe) bereits angemeldet. Auch örtliche Vereine sind willkommen, im Umzug mitzumarschieren.

