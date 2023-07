Salzgitteraner treffen sich zum Stadtfrühstück im Schlosshof

Am Sonntag, 6. August, kann auf dem Schlosshof in Salder wieder gefrühstückt werden. Und das für den guten Zweck.

Wenn frischer Brötchen- und Kaffeeduft über den Schlosshof Salder ziehen, heißt es wieder: Stadtfrühstück. Unter freiem Himmel kann am Sonntag, 6. August, nach Herzenslust geschlemmt und geschnackt werden. Und das für den guten Zweck. Die Bürgerstiftung Salzgitter lädt dann zum 14. Mal zu ihrem Stadtfrühstück ans Schloss Salder ein.

Los geht es: Treffen Sie sich mit Freunden oder Kollegen zum Frühstück in Salder

Vorstandsmitglied der Bürgerstiftung und Organisator Wolfram Skorczyk ist zuversichtlich: „Um 11 Uhr geht es los, und wir erwarten wieder viele Besucher.“ Diesmal mit dabei: Sängerin Meike Hammerschmidt aus Ringelheim, Teilnehmerin der TV-Sendung „The Voice of Germany“. Die Rockröhre wird gemeinsam mit ihrem Partner am Veranstaltungstag auftreten.

Der Erlös ist für gemeinnützige Zwecke in Salzgitter bestimmt

Rainer Krause, Vorstandsmitglied der Bürgerstiftung, freut sich auf viele Besucher: „Verbringen Sie einen entspannten Vormittag mit Familie und Freunden oder Kollegen auf dem Schlosshof.“ Was sollte in den Picknickkorb? Speisen, Getränke, Geschirr und jede Menge gute Laune. Ein Getränkestand bietet zusätzlich Nachschub an. Ein halber Tisch für bis zu 4 Personen kostet 20 Euro, der ganze Tisch (bis 8 Personen) 40 Euro. Tickets gibt es bis zum 4. August, 12 Uhr, bei den Kundencentern der WEVG in der Albert-Schweitzer-Straße und am Bohlweg 1. Eine Tageskasse wird nicht angeboten. Alle Einnahmen aus dem Ticketverkauf sind für gemeinnützige Projekte in Salzgitter bestimmt. Mehr Informationen: www.buergerstiftung-salzgitter.de

