Kultursommer-Konzerte in Salzgitter: Hier gibt es alle Infos

Salder Wie kann ich am besten anreisen? Wo gibt es Parkplätze? Wo noch Karten? Wir beantworten alle Fragen zu den Kultursommer-Konzerten in Salzgitter.

Der Schlosshof in Salder wandelt sich diese Woche zum Festivalgelände. Denn im Moment laufen die Arbeiten für die große Bühneneröffnung des Kultursommers 2023. Bagger und Lkw‘s fahren vor dem historischen Renaissanceschloss hin und her, transportieren Stahlträger, Tontechnik und Scheinwerfer. Das Grundgerüst für die große Bühne steht schon. Mitarbeiter der Harzer Ton- und Lichtfabrik schrauben Träger zusammen und machen Licht- und Tonkulisse fit für den Auftritt der kanadischen Kultband „SAGA“ am Donnerstagabend. Danach folgen Auftritte von Rapper und Sänger „Kayef“ mit der DSDS-Zweiten Monika Gajek aus Salzgitter als Spezialgast, Pop-Sänger „Milow“ und Angelo Kelly.

Jens Bogdan vom Fachdienst Kultur der Stadt wuselt bis dahin mit seinem Team auf dem gesamten Schlosshof herum. „Wir wollen die Bühne in drei Tagen hochziehen“, sagt Bogdan. Bühnenabnahme ist am Donnerstag um 14 Uhr, nur wenige Stunden vor dem ersten großen Konzert. Noch gibt es für alle Auftritte am Wochenende Tickets, sagt Bogdan. Mit dem Vorverkauf sei das Veranstaltungsteam der Stadt bisher recht zufrieden. „Wir hoffen aber natürlich auf Kurzentschlossene, die sich bei dem unsteten Wetter bisher noch nicht festlegen wollten“, fügt er an.

Mitarbeiter der Ton- und Lichtfabrik bauen die große Bühne vor Schloss Salder auf. Foto: Marvin Weber / FMN

Vor dem großen Eventwochenende beantworten wir an dieser Stelle alle wichtigen Fragen.

Gibt es eine Tageskasse?

Ja, vor jedem Konzert wird es eine Tageskasse geben. Die Tageskasse öffnet zum Einlass der jeweiligen Veranstaltung. Der Eingang ist auf der Straße Hinter dem Knick. Wichtig allerdings: Kurzentschlossene können an der Tageskasse ausschließlich in Bar bezahlen.

Wo ist der Einlassort für die Konzerte beim Kultursommer?

Einlass auf das Veranstaltungsgelände auf dem Schlosshof ist über die Straße Hinter dem Knick gegenüber dem Schlossteich. Wichtig für die Anreise: Die Straße Hinter dem Knick ist ab Einmündung Parkstraße bis Einmündung Gerichtsweg als Einbahnstraße ausgewiesen.

Auch das Licht muss richtig funktionieren. Bei diesem Scheinwerfer haperte es noch ein wenig. Foto: Marvin Weber / FMN

Finden die Veranstaltungen auch bei Regen statt?

Die Veranstaltungen finden bei jedem Wetter statt, außer es liegt eine amtliche Warnung liegt vor. Bogdan erklärt: „Bei einer Unwetterwarnung können wir die Konzerte leider auch nicht an einen anderen Ort verlegen. Sie würden dann entfallen.“ Falls es regnen sollte, bittet Bogdan darum, dass die Konzertgänger mit der passenden Kleidung kommen. „Wir planen keinen besonderen Regenschutz ein“, fügt er an.

Gibt es Sicherheitskontrollen?

Ja, beim Einlass wird Personal die Taschen der Besucherinnen und Besucher kontrollieren. „Sicherheit ist für uns die oberste Priorität“, sagt Bogdan. Für Gegenstände, die nicht mit auf den Schlosshof genommen werden dürfen, gibt es einen sicheren Verwahrungsort.

Gibt es vor Ort Speisen und Getränke?

Ja, ein Gastronomieangebot ist geplant. Auch hier gilt der Hinweis: Besucherinnen und Besucher können ausschließlich in Bar bezahlen. Eigene Getränke und Speisen dürfen übrigens nicht mit auf das Schlossgelände gebracht werden.

Wo gibt es Parkmöglichkeiten?

Die Stadt Salzgitter erwartet zu den Veranstaltungen des Kultursommers am Städtischen Museum Schloss Salder viele Besucherinnen und Besucher aus der Region, aber auch aus ganz Deutschland, wie sie auf Anfrage mitteilt. Gäste sollten deshalb nach Möglichkeit Parkplätze im weiteren Umkreis des Schlosses nutzen.

Es gibt in der Nähe des Veranstaltungsortes kostenlose Parkmöglichkeiten auf der Wiese hinter dem Schloss und auf dem THW-Gelände an der Straße Hinter dem Knick. Pressesprecherin Christine Flechner weist aber darauf hin: „Bei einigen Konzerten erwarten wir viele auswärtige Gäste. Daher kann es zu Schwierigkeiten bei der Parkplatzsuche kommen.“

Nach Möglichkeit sollten Besucherinnen und Besucher aus Salzgitter mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Salder ist über die Buslinien 612 und 613 (Lebenstedt-Gebhardshagen-Salzgitter-Bad) erreichbar. Auskünfte über die genauen Fahrzeiten sind auf der Internetseite der KVG unter www.kvg-braunschweig.de erhältlich.

Welche Optionen gibt es für Rollstuhlfahrende beim Kultursommer?

Für Rollstuhlfahrende steht bei den Veranstaltungen des Kultursommers ein Podest zur Verfügung. Vom erhöhten Podest aus besteht laut Stadt eine gute Sicht zur Bühne. Personen mit Einschränkungen können im Seitenbereich und im Bereich der Gastronomie außerdem immer verschiedene Sitzmöglichkeiten nutzen. Damit die Stadt ausreichend Plätze einrichten kann, bittet Flechner um entsprechende Anmeldung unter der Telefonnummer (05341) 839-3416 oder E-Mail jens.bogdan@stadt.salzgitter.de.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de