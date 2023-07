Wasserschaden – SB-Center in Gebhardshagen nicht nutzbar 

Das SB-Center in Gebhardshagen hat einen Wasserschaden und ist nicht benutzbar. Geld abheben geht in Gebhardshagen aber trotzdem. (Symbolfoto)

„Erst hatten wir kein Glück, und dann kam auch noch Pech dazu“, so kommentierte Filialleiter Thomas Wolff die jüngsten Vorkommnisse um das SB-Center in Gebhardshagen, wie die Braunschweigische Landessparkasse (BSLK) mitteilt: Nach verschiedenen Sprengversuchen sind mehrere Filialen derzeit nicht zugänglich – und jetzt auch noch das Hochwasser. Das SB-Center in Gebhardshagen sei massiv betroffen. Es werde Monate dauern, bis die Räume wieder nutzbar sein werden, so Wolff.

Im vergangenen Jahr hatte die BLSK allerdings einen externen Geldautomaten aufstellen lassen. Dieser stehe weiter zur Verfügung. „Für Gebhardshagen haben wir bereits einen Standort für unser neues SB-Center. Wir warten auf die Baugenehmigung“, so Wolff.

Gute Nachrichten auch vom Standort Fredenberg: Die Wiedereröffnung der Filiale am Kurt-Schumacher-Ring sei für Ende September geplant, die der Filiale am Mammutring in etwa vier Wochen. Solange sollen Kundinnen und Kunden den SB-Bereich in Lebenstedt, In den Blumentriften, nutzen.

red

