Lebenstedt: Neue öffentliche Toiletten in der Innenstadt

Ein neues Toilettenhäuschen soll in der Chemnitzer Straße auf Höhe des Gewerkschaftshauses in Lebenstedt entstehen. Dafür haben nun die Baumaßnahmen begonnen, wie die Stadt in einer Mitteilung schreibt. Die öffentlichen Toiletten sollen als Zweiraumanlage auch eine barrierefreie Behindertentoilette enthalten. Bis Mitte August sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Optisch werde sich die Anlage an der Fassade des Dormero-Hotels orientieren und ein Gründach erhalten, heißt es in der Mitteilung.

Die Nutzung der WC-Anlage wird kostenfrei und rund um die Uhr möglich sein. Die Toilettenanlage wird aus Mitteln des Sofortprogramms „Perspektive Innenstadt!“ finanziert. Das Programm ist eine Maßnahme der Europäischen Union nach der COVID-19-Pandemie. Aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) als REACT-EU-Mittel erhält die Stadt Salzgitter insgesamt rund 1,9 Millionen Euro mit einer Förderquote von 90 Prozent, um ihre Projekte umzusetzen.

Weitere Informationen zu diesen Projekten gibt es auf der Internetseite der Stadt Salzgitter unter www.salzgitter.de unter dem Stichwort „Perspektive Innenstadt!“.

red

