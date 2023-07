Unbekannte randalieren im Stadion am Salzgittersee

Am Salzgittersee fährt eine Polizeistreife. Im dortigen Stadion randalierten am Freitag Unbekannte (Archivbild).

Randalierer haben am Freitag diverse Mülltonnen von der Tribüne des Stadions am Salzgittersee geworfen. Das berichtete die Polizei am Dienstag. Weiterhin warfen sie Glasscheiben des Toilettenbereichs ein und beschädigten diverse Duscharmaturen. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Zu den unbekannten Randalierern gibt es bisher keine Hinweise. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein.

red

