Sketche eröffnen heute Abend kulturell das Altstadtfest 2023

Salzgitter-Bad Nach einer Corona-Pause ist es wieder soweit. Das Altstadtfest in Salzgitter-Bad beginnt am Freitag. Doch Startschuss ist heute schon.

Die größte Veranstaltung der Stadt, das Altstadtfest startet nach einer Corona-Zwangspause wieder mit vollem Tempo durch. Für die kulturelle Eröffnung sorgen am heutigen Donnerstag um 19 Uhr im Saal des Hotels Ratskeller die „Sketch-ab’s“ der Theatergruppe Salzgitter-Bad mit dem Motto „Ü 30 – mit uns beginnt die Party“. Sie präsentieren ihr neues Programm aber auch sm Sonntag, 2. Juli, ab 16 Uhr am selben Ort. „Mit neuen Sketchen sowie beliebten Klassikern wollen wir dem Publikum an die Lachmuskeln“, sagt Sarah Funke vom „Sketch-ab’s“-Ensemble. Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten.

Das wird am Freitag geboten

Offiziell eröffnet wird das Altstadtfest am Freitag, 30. Juni, um 17 Uhr auf der Wohnbau-Bühne am Marktplatz durch Oberbürgermeister Frank Klingebiel und den Vorsitzenden des „Komitees Bürgerfeste“, Michael Buse. Anschließend folgt der traditionelle Fassanstich, dazu spielt die Band „Die 2“ ihr Altstadtfestlied. Ab 18 Uhr spielen die „Hawkids“ Songs aus der Beat-Ära. Oliver Steinhoff und Band erinnern ab 21 Uhr an die größten Erfolge von Elvis Presley. Auf der Sparkassen-Bühne am Klesmerplatz spielt der Ex-Salzig-Contest-Gewinner „Rascal and Scamp“ ab 17.45 Uhr, anschließend bringen ab 20 Uhr acht Musiker in rund 200 Kostümen 40 der größten Hits der Musikgeschichte auf die Bühne, es ist die „Hit-Radio-Show“. Zudem kann am Freitag auf dem Kirchplatz ab 17 Uhr die „Chill-out-Arena“ besucht werden oder die Beachparty auf der Bühne Bohlweg/Ecke Kaiserstraße (Motto: „Feiern bis der Arzt kommt“). Auf der Bühne aus dem Liebenhallerplatz steigt ab 18 Uhr die „Polaska-Party“, auf der Jugendbühne an der Petershagener Straße tritt ab 20 Uhr Laura auf, ab 22 Uhr sind Pop-Klassiker von den 2000er-Jahren bis heute zu hören.

Das ist das Programm am Samstag

Am Samstag, 1. Juli, messen sich ab 11 Uhr Salzgitter-Chöre beim Chorfestival auf der Wohnbau-Bühne. Dort tritt unter anderem auch Salzgitters Cover-Band „Don’t beat Bubu“ ab 22 Uhr auf. Auf der Sparkassen-Bühne (Motto: Rock-Night) sind Glanzpunkte der Auftritt von Earphoria mit Frontfrau Meike Hammerschmidt ab 20 Uhr und der Auftritt der AC/DC-Tribute-Band „Sex in Progress“ ab 22 Uhr.

Auf der Jugendbühne treten unter anderem die „Extales“ (ab 18 Uhr), „Mind Erosion“ (ab 20 Uhr) und „El Andaluz“ (ab 22 Uhr) auf.

Das ist los am Sonntag

Am Sonntag, 2. Juli, startet nicht nur ab 13.30 Uhr der Große Umzug in der Petershagener Straße, auch die „Markus – Ich-will-Spaß-Show“ ab 20 Uhr auf der Sparkassen-Bühne“, der Auftritt der „Multiinstrumentalistin“ Lisa Strat um 18 Uhr auf der Jugendbühne und die Graffiti-Aktion mit Ronny Knorr, der ab 15 Uhr an der Petershagener Straße mit Besuchern zwei Autos künstlerisch gestaltet, gehören zu den Glanzpunkten. Das gesamte Programm findet sich im Netz: www.altstadtfest-salzgitter.de.

