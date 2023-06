Ferienprogramm in Salzgitter lockt in die Wildnisküche

Die Volkshochschule (VHS) der Stadt Salzgitter lädt Kinder von 9 bis 15 Jahren zum „talentCAMPus“ ein: Das kostenlose Ferienprogramm findet vom 17. bis 21. Juli unter dem Motto „Der Geschmack der Wildnis“ statt. Geplant ist das Programm täglich von 9 bis 16.30 Uhr, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Anmeldungen sind demnach noch möglich.

Kinder und Jugendliche aus Salzgitter entdecken die Welt der Wildnisküche

Während der Woche im Wald tauchen die Kinder und Jugendlichen in die Welt der Wildnisküche ein, heißt es in der Mitteilung weiter. Täglich zaubern die Teilnehmenden gemeinsam ein Drei-Gänge-Menü auf dem offenen Feuer und verwenden dafür hauptsächlich regionale und saisonale Produkte. Verfeinert werde das Essen mit wilden, selbstgesammelten Kräutern, deren Kräfte und Eigenschaften nach und nach kennengelernt werden. Die Ergebnisse werden in einem eigenen Wildniskochbuch festgehalten, kündigt die Stadt an. „Darüber hinaus schmieden die Jugendlichen ein Messer, kreieren ihre eigenen Tassen und flechten einen Korb für die Wildnisernte“, heißt es in der Mitteilung weiter. Der „talentCAMPus“ findet vom 17. bis 21. Juli in der Biologischen Station des Naturschutzbundes (NABU), Siebenbürgener Straße, in Lebenstedt statt.

An dem Ferienprogramm können Kinder und Jugendliche zwischen 9 und 15 Jahren teilnehmen

Kinder und Jugendliche zwischen 9 und 15 Jahren können an dem kostenlosen Ferienprogramm teilnehmen. Das Konzept des „talentCAMPus“ ist ein Beitrag des Deutschen Volkshochschul-Verbands zum Programm „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF), berichtet die Stadt. Die Volkshochschule Salzgitter beteilige sich seit 2013 am Projekt. Das Ferienprogramm sei kostenlos einschließlich Verpflegung und Materialien.

Nähere Informationen bei Kristina Wojna unter (05341) 839-3716 oder unter www.vhs-salzgitter.de. Dort ist auch die Anmeldung möglich.

